Una transición valiente basada en la necesidad de reducción de las emisiones o en fomento de la recuperación y el reciclaje. Eso ha sido lo que ha defendido Ignasi Garcia, diputado del Ciclo Integral del Agua, Renovables, Residuos y Reciclajes durante la clausura de la primera jornada del IV Ecoforum que se celebra en el Panarimf de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. "Son necesarias transiciones valientes para dirigir bien las inversiones, mejorar los servicios básicos y favorecer otras formas de producir y consumir, garantizando el bienestar y ampliándolo, pero gastando solos aquello que podemos regenerar", ha defendido.

Garcia ha explicado que en esta ocasión el Ecoforum se ha centrado en dos aspectos fundamentales para combatir el reto climático: la energía y los residuos. "En concreto, en cómo podemos superar la crisis energética y por qué tenemos que empezar a entender que los residuos son materias primas y cómo podemos hacerlos parte de la rueda de la economía circular. Revalorizarlos", ha apuntado.

Asimismo, y tras exponer que solo el 20% de la movilidad es eléctrica, Ignasi Garcia se ha preguntado si se podrá electrificar todo. "¿Tenemos cobre suficiente? ¿Tendrán el mismo rendimiento? ¿Podremos seguir al mismo ritmo?", ha cuestionado. "Hay que repensar si el modelo que estamos creando es realmente alternativo y sostenible? "

En este punto, el diputado del Ciclo Integral del Agua, Renovables, Residuos y Reciclajes ha abogado por buscar alternativas menos contaminantes y sostenibles. "El hecho que las empresas que basaban su economía en el petróleo y derivados lo plantean es la prueba irrefutable de que el problema lo tenemos encima y que lo más rentable social y económicamente es buscar salidas", ha afirmado.

Garcia ha reconocido que la investigación y la innovación son la solución, pero ha cuestionado si son la solución total. "Hay que tener los pies en el suelo y entender que agotamos y consumimos más recursos de los que regeneramos" y ha lamentado que se trata de una hipoteca que van a tener que pagar las generaciones más jóvenes.

OTRAS FORMAS DE ECONOMÍA

No obstante, y afortunadamente, los jóvenes han entendido que el planeta es finito, que los recursos son limitados y que la eficiencia no siempre es directamente proporcional a consumir menos. "Los modelos económicos de crecer siempre para consumir más y las obsolescencias programadas han demostrado, valga la redundancia, que se han quedado obsoletos ante la crisis ecológica y si queremos mantener la vida con dignidad en el planeta", ha dicho. Por eso, ha defendido, "no se puede fiarlo todo a la innovación, sino que hay que entender que hacen falta practicar otras formas en la economía, en los consumos, en la producción y distribución".

Además, en los cambios en la forma de consumir también están las transformaciones en la forma de producir. "Si producimos para la economía circular o para usar y tirar", ha puntualizado. Y es ahí donde ha descrito que la gestión de residuos ha consistido al mirar hacia otro lado".

Garcia ha recordado que las administraciones locales son las que tienen que cargar con todo el peso. "Somos las únicas responsables de pensar qué hacemos con las basuras. Ayuntamientos y Diputación estamos haciendo frente común con la Consellería para enfrentar este reto con eficacia y rapidez, aunque necesitamos el apoyo en todas las partes del ciclo. "Las empresas están actuando pero los cambios tienen que ser más rápidos". Y ahí es donde se ha referido al eco-diseñoi o, la recuperación de envases con los Sistema de Depósito, Devolución y Devuelve. "La fiscalidad verde no puede ser para recaudar, sino para transformar", ha concluido.