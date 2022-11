“Con las primeras 50 consumiciones llévate tu mamada gratis”. Esta es la promoción que está realizando una discoteca de Castelló. Sin duda, una campaña arriesgada que la propietaria amplía con sentido del humor: “No decimos si las mamadas son masculinas o femeninas…”. Ya más en serio, Rosa, una de las dos socias de socias de Oh my god!, el establecimiento en cuestión, aclara la controvertida oferta: “La mamada es un chupito muy antiguo. Los más mayores saben de lo que estamos hablando, pero algunos jóvenes sí nos preguntan de qué se trata”.

El chupito está compuesto de licor de piruleta de baja graduación y nata por encima. La gracia está en bebérselo sin utilizar las manos, es decir, “hay que cogerlo con la boca, levantarlo y dar un golpecito para que baje todo, la nata y el licor”. La promoción está en marcha este miércoles y se regalará a los clientes que pidan una consumición.

Sobre la polémica que ha suscitado su publicación, Rosa asegura que “lo último que quiero son problemas, pero es una forma de llamar la atención como otra cualquiera. Lo que buscamos es que la gente venga a nuestra discoteca a pasárselo bien y a bailar”. Oh my god!, situada en la calle Marqués de la Ensenada, 11, de la capital de la Plana, se está “adaptando a los nuevos tiempos”, según la propietaria, que no oculta que este mes de noviembre “está siendo más flojo para todos. En el ocio nocturno al menos se está notando ya la crisis”.