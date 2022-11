El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castellón, el único de esta materia con el que cuenta la Ciudad de la Justicia de la capital de la Plana, sufre "graves problemas" y no tiene ni juez ni letrado de la administración de Justicia titulares. Así lo ha confirmado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en su visita de este miércoles a la provincia. "Tiene un gran problema interno que habrá que tomar medidas para solventar y dirigir mejor la oficina", ha señalado Bravo a preguntas de los periodistas.

"Necesitamos a alguien al frente"

"Necesitamos alguien al frente de ese juzgado. Lo he estado hablando esta misma mañana con la decana de los juzgados --Sofía Díaz-- y ella me ha trasladado la misma preocupación", ha recalcado la consellera, quien se va a poner en contacto con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat --Pilar de la Oliva--. "Necesitamos que la plaza la saque el Consejo General por comisión de servicios. Y, sinceramente, con todos mis respetos a los jueces sustitutos, creo que al frente de un órgano de estas características tiene que haber un titular con la formación necesaria y considero que los secretarios tienen que tener las mismas características", ha sentenciado Bravo, quien ha negado que los problemas vengan de la nueva oficina de atención a víctimas de violencia de género --ubicada en el vestíbulo del palacio de Justicia--.

Un juzgado sobrepasado

Cabe recordar que el partido judicial de Castellón reclama, desde hace tiempo, un segundo juzgado de Violencia sobre la Mujer, ya que se trata de una jurisdicción especialmente muy sensible, con aumento constante de procedimientos y en permanente guardia por la materia que trata.

El juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vila-real ya se comarcalizó hace unos años y atiende los casos de otros partidos judiciales --Nules y Segorbe--, pero Castellón no solo atiende las causas de su partido judicial --que abarca municipios como l'Alcora, Almassora, Castelló, Benicàssim, Orpesa, Cabanes, Vall d'Alba, Vilafamés, Borriol etc.--, sino también las correspondientes al partido judicial de Vinaròs -- con Benicarló, Peñíscola, Morella, Sant Mateu, Alcalà etc.--.

Visita a la oficina de mediación

La consellera Bravo ha visitado las nuevas instalaciones SOM (Servicio de orientación y Mediación) de Castelló y ha indicado que “la apertura de este nuevo centro SOM en Castelló es una muestra más de la apuesta de este Consell por la Mediación, un procedimiento para resolver conflictos que es una alternativa a la vía judicial más rápida y económica y que contribuye a descongestionar los juzgados".

Se trata de un espacio accesible y reconocible para todos los vecinos, ubicado en la primera planta de la Ciudad de la Justicia, y que cuenta con despachos para la orientación y las sesiones de mediación.

La titular de Justicia ha señalado que “el objetivo es acercar la mediación a la ciudadanía y ofrecer asesoramiento y orientación sobre esta forma de resolución de conflictos” y ha añadido que los beneficios de la mediación son innegables “por una parte, contribuyen a aligerar la carga de trabajo de los juzgados y por otra, permiten a la ciudadanía una solución menos costosa y más rápida para resolver las controversias”.

Gabriela Bravo ha subrayado que “la Generalitat ha puesto en funcionamiento cuatro SOM en las Sedes Judiciales de Alicante, Elche, Castelló y València” y ha subrayado que la Comunitat Valenciana "es la autonomía que más apuesta por la Mediación".

Los procedimientos judiciales derivados a mediación en los SOM de la Comunitat Valenciana durante el ejercicio 2021 fueron un total de 675. En lo que llevamos de 2022, son un total de 597 derivaciones. En concreto, en Castelló, un total de 75, número que este año ha aumentado hasta las 87 (41 correspondientes a civil y 25 a social).