La decisión del consejo de dirección de la Universitat Jaume I de impedir la retransmisión en pantalla gigante de los partidos de la selección española de fútbol ha sido encajada con disgusto por parte de los estudiantes. Mediterráneo ha estado en la UJI para recoger el sentir del estudiantado y estos apoyan que se pueda visionar España-Japón desde el Ágora. ¿Por qué?

Yo solo quiero ver el fútbol

"Yo solo quiero ver el fútbol". Así de rotundo se mostraba Sergi Sánchez, estudiante de Ingeniería Electrónica, quien hacía una distinción entre la política y el deporte. Así, señaló que se trata de visionar un partido de fútbol. "Yo estoy apoyando a mi selección; otra cosa es el lugar en el que se ha decidido hacer el Mundial por intereses económicos", señaló.

No mezclar fútbol con política

Otro de los encuestados, Eduardo Figueroa, consideraba "una estupidez" vincular la política con el deporte, cuando de lo que se trata es de "apoyar a tu país". Además, los alumnos objetaban que aunque no se pueda ver en la UJI, "cada uno se lo puede ver en su casa, que es lo que vamos a hacer", señalaba Alejandro Lucas, que entendía las razones ofrecidas para no autorizar la pantalla, pero no las compartía.

Ambientazo

Como Figueroa muchos de los consultados asistieron a la retransmisión del España-Costa Rica en el Ágora de la UJI y destacan el "ambientazo" que hubo. "Me gustaría que se volviera a retransmitir el España-Japón y me parece mal que no se haga", añadió Figueroa. "Otra joven, Adriana Llopis, coincidía: "Estuve en el otro partido y me lo pasé muy bien", señala, para añadir que no comparte los motivos esgrimidos para no autorizarlo y defiende la buena repercusión que ha tenido la iniciativa de la UJI. "A mucha gente de otras universidades le ha parecido bien", añadía.

Alejandro Signes no pudo asistir al primer partido, pero le hubiera gustado poder visionar el España-Japón en la UJI, señalaba que "estaba lleno y había bastante ambiente".

Socialización tras el covid

"Siendo que este año están haciendo cosas bastante positivas para que la UJI sea un entorno más familiar, me parece un paso atrás que se prohíba; siendo que en el tema covid estamos progresando y se están permitiendo ciertos eventos. Al final, creo que nosotros también necesitamos un tiempo para poder disfrutar", indicaba Toni Rodríguez.

Une mucho a la gente

En la misma línea, Eva Simón, señalaba que "es verdad que la mayoría de cosas en torno a la celebración del Mundial en Qatar no están bien y no se debe apoyar, pero al final es un evento que une mucho a la gente y está muy bien que se celebre en la Universidad". Alejandro Lucas defendía que en la retransmisión pública del partido en la UJI "te relacionas con la gente", no solo es estudiar.

Limpieza

Los alumnos también rebatieron los argumentos de las molestias generadas en el campus. "Es una cuestión que se puede solventar, como la limpieza; o no beber durante el partido", señalaba Yasin Elghofairi, quien apoyaba que se retransmitan los partidos. También coincidía en este extremo Eduardo Vega, quien señalaba: "Es más fácil limpiar el Ágora, que es lisa y tiene unos escalones". Lamentaba que "les molesta todo" y veía "muy mal" que se prohíba la retransmisión.