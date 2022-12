La Diputació de Castelló aspira a incrementar els 25 milions consignats al pressupost del 2023 per a l’àrea de Sostenibilitat amb uns altres 11 milions procedents de fons de la Unió Europea.

Així ho van explicar aquest dijous el president de la Diputació, José Martí, i el diputat provincial de Sostenibilitat, Ignasi Garcia, en la presentació dels pressupostos de l’àrea que encapçala el també portaveu de Compromís, els quals ja va avançar Mediterráneo.

La injecció addicional als comptes provincials procediria de tres conceptes diferents. El més important és el Perte per a la digitalització de l’aigua amb més de 8 milions d’euros si Europa ho confirma per a «millorar la gestió d’un dels recursos que més cura hem de tindre», segons va comentar Garcia. La corporació provincial també ha sol·licitat 3,3 milions més a la Unió Europea per a tirar endavant el Pla de Transició Energètica: «Es tracta d’instal·lar renovables en més de 60 municipis sense talar cap arbre i començant per les teulades».

A banda, la Diputació ja té autoritzada una ajuda de 90.000 euros per a l’equipament de camions i contenidors per a la recollida selectiva de residus a la comarca de l’Alt Millars.

Repte de la societat actual

Martí va defensar que «la sostenibilitat és una dels reptes de l’actual societat i la Diputació de Castelló no pot ser aliena, com està demostrant des que arribem al govern de la institució al juny de 2019». En conseqüència, va fer valdre els passos donats per la institució per a la constitució del Consorci Provincial de l’Aigua, animant a tots els ajuntaments concernits a «anar de bracet per a garantir els recursos hídrics durant tot l’any i planificar les infraestructures hídriques a fi de contribuir a l’eficiència global».

Segons va assenyalar, «no podem estar sols i són moltes les institucions que han d’implicar-se», afegint que «aquest és un partit que no sols cal jugar, hem de guanyar-lo per golejada».

Per la seua banda, Garcia va destacar que els pressupostos de l’àrea «garanteixen els serveis públics de qualitat a tota la població d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)» i ho fan des d’una «visió transversal que enfronta de manera conjunta els reptes climàtic i demogràfic a les nostres comarques».

En aquesta línia, Garcia va incidir en xifres com els 16,2 milions d’euros que s’invertiran en el cicle integral de l’aigua a la província, dels quals més de 14 milions són per a sanejament i depuració d’aigües residuals «per a la protecció de les reserves d’aigua subterrània». A més del Pla Director de l’Aigua compta amb 1,5 milions de consignació.