La ilusión, la magia y el espíritu navideño han invadido esta mañana el Hospital General de Castelló. La iniciativa solidaria, que organiza el periódico Mediterráneo y que cuenta con el patrocinio de Todojuguete, año tras año arranca decenas de sonrisas a quienes tienen que pasar unas fechas tan señaladas en un hospital.

En esta ocasión, el elenco de participantes en la Gala de Nadal ha sido muy variado, ya que la sociedad castellonense está muy concienciada. Uno de los clásicos, que no se pierde la cita desde hace años es el mago Yunke, quien siempre ha señalado que es uno de los trabajos más gratificantes de los que realiza. El de la Vilavella ha sido el encargado de realizar trucos de magia que han dejado boquiabiertos no solo a los pequeños, que lo miraban desde las ventanas del hospital, sino también a sus acompañantes, que no han perdido la oportunidad de sacarse unas instantáneas con él.

Actuación musical

Otra de las participantes ha sido la cantante Dayan Soul, quien ha realizado varias actuaciones que han arrancado numerosos aplausos entre los presentes. La del Grau de Castelló ha versionado varios de los clásicos de Disney y ha hecho todo lo posible por entretener y alegrar a los niños y las niñas. «Me gustan este tipo de actividades, ya que desde una posición humilde puedo ayudar de alguna manera con mi arte y eso es muy gratificante».

En la jornada también han querido mostrar su cara más solidaria entidades deportivas como el Villarreal CF, quien ha llevado a su mascota Groguet, así como el CD Castellón, con una representación encabezada por Robin Taylor y Ramón Villaverde, junto con Pepe Mascarell y el capitán David Cubillas. A ellos se les ha unido Vespa Club Castelló, con la presencia de Papá Noél en sus filas, la Associació de Dansants del Corpus de Castelló y voluntarios de Cruz Roja. Todo ello ha contado con la colaboración de los bomberos de Castelló, que han sido los encargados de acercar al mago Yunke así como a Papá Noél, a Groguet y a David Cubillas hacía las ventanas para que los peques los vieran de cerca.