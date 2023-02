Los okupas del PAU Lledó, una de las zonas más caras de Castelló, quieren tener todas las comodidades posibles. No contentos con instalarse ilegalmente en casas de alto standing, con jardín, garaje y piscina, han intentado también poner wifi en las viviendas.

De hecho, según ha podido saber Mediterráneo, los propios vecinos disuadieron días atrás al instalador de una compañía cuando manipulaba un cuadro eléctrico en una zona común, sin saber que quienes le habían contratado para poner internet eran okupas. Concretamente, quien dio la orden de la instalación sería uno de los presuntos cabecillas de la red que opera en el barrio.

Cuando el instalador dejó de hacer la tarea encomendada y se lo comunicó al okupa, este último montó en cólera y llamó a la Policía Local de Castelló para quejarse --por extraño que pueda parecer--. Agentes municipales se personaron en el lugar, según han confirmado a este diario varios testigos, y el morador ilegal llegó a amenazar a un legítimo propietario de avanzada edad con frases como: «tú no me conoces, pero a partir de ahora me vais a conocer».

Según han podido saber las comunidades de propietarios, la entidad propietaria de ese chalet (okupado desde finales del mes de mayo) ha presentado, al fin, la correspondiente denuncia.

Enganchados a luz y agua

Cabe recordar, además, que varias viviendas okupadas del barrio están enganchadas ilegalmente a la luz y que, en el caso del agua, lo están a los propios contadores de la comunidad de vecinos, por lo que son los legales residentes quienes acaban pagando ese gasto.

La convivencia en el PAU Lledó, una zona de la ciudad tradicionalmente tranquila, familiar y considerada de un alto poder adquisitivo, se encuentra en estos momentos muy deteriorada por el movimiento de las mafias okupas.

Como viene informando este diario, muchos propietarios se han visto obligados a reforzar la seguridad de sus casas y otros desean ya deshacerse de sus propiedades para mudarse a una zona más tranquila.

El asalto registrado la pasada semana en una de las casas, donde había una menor de edad oculta bajo una cama mientras reventaban una caja fuerte, también podría estar relacionada con la presencia de okupas en el barrio.

El PP propone una oficina de desokupación

La portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez, anunció ayer en su visita a Castelló el compromiso de crear una oficina de la desokupación, a nivel autonómico y municipal, si el PP gobierna. Vázquez incidió en que la okupación en Castellón supera la media española y ha crecido más de un 400% desde el 2016, por lo que pide más policías.