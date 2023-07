Entrevista al presidente del Colegio de Médicos, Carlos Vilar: "Sin mejoras laborales y sin estabilidad no vamos a solucionar la falta de médicos"

Es uno de los neurólogos mejor considerados no solo en la provincia sino también a nivel nacional. Carlos Vilar Fabra (Castelló, 1966), pasa la mayor parte de su tiempo en el Hospital General, donde aguanta con resignación una elevada carga de trabajo, al igual que muchos compañeros. Guarda una tarde a la semana para pasar consulta en el Hospital Vithas y poco margen le queda para disfrutar de la familia y sus aficiones preferidas: la lectura y el deporte.

Heredó de su padre, el doctor Vicente Vilar Lambies, quien fuera presidente de la Diputación y director territorial de Sanitat, la vocación de servir a los demás. Era una persona ejemplar. Y ahora ha declinado hacer un paréntesis para ocupar un cargo público porque quiere que el Colegio de Médicos de Castellón sea la palanca necesaria que aporte su sabiduría para intentar mejorar la sanidad en nuestra provincia. Así que acaba de estrenarse como presidente.

Toma el relevo de la doctora Eva Suárez, tras el salto de la misma a la política, y también formó parte del equipo que lideraba el doctor José María Breva. ¿Será el suyo un mandato continuista?

-- Hace aproximadamente un año inició el camino la nueva junta directiva tras el fallecimiento del doctor José María Breva, liderada, como bien has dicho, por la doctora Suárez y con el objetivo de continuar los planes marcados inicialmente. Actualmente, tras haber convocado elecciones por el paso de la Eva a la política, asumo la presidencia con el objetivo de mantener los proyectos establecidos, además de iniciar otros nuevos.

¿Por qué ha preferido liderar el Colegio de Médicos en lugar de aceptar un cargo en el organigrama de la Conselleria de Sanitat?

Es verdad que mi nombre salió en varios medios de comunicación para algún cargo en la Conselleria, sin tener yo conocimiento de ello. De todas formas, con la dimisión de Eva Suárez como presidenta del Colegio de Médicos de Castellón adquirí un compromiso para liderar el nuevo proyecto y presentarme a las elecciones. Para mí los compromisos adquiridos son ineludibles y mi compromiso en este momento es con el Colegio.

¿Qué medida es la primera que le gustaría poner en marcha?

La principal prioridad es promover el acercamiento de los médicos a la sociedad y a su colegio, especialmente a los más jóvenes, tanto a los estudiantes como a los médicos internos residentes. Otros objetivos son el acercamiento del colegio a las universidades y la renovación de los estatutos del mismo, necesarios para modernizar y mejorar el funcionamiento de la institución, y tender la mano a la nueva Conselleria de Sanidad.

La falta de médicos es uno de los principales problemas del sistema sanitario y no solo en Castellón. ¿Qué medidas plantean para resolver esta situación?

Este es un tema complejo. Yo no hablaría de falta de médicos, aunque es posible que en algunas especialidades concretas sea así, pero en la mayoría de especialidades lo que faltan son condiciones laborales aceptables. Hace más de un año se llevaron a cabo dos oposiciones y todavía no están resueltas, y aquí tenemos otro problema, la estabilidad laboral. Sin mejoras laborales y sin estabilidad no vamos a solucionar la falta e médicos.

En los próximos años hay previsto que se jubilen numerosos facultativos en activo y supondrá un gran hándicap. ¿Está asegurado el relevo generacional?

Esta pregunta viene enlazada con la anterior. En los próximos años tendremos un déficit de médicos cercano la 12% y, si no conseguimos un relevo generacional, realmente tendremos un gran problema. Fíjate que a pesar de tener en la actualidad dos facultades de medicina en Castellón, no es suficiente para garantizar la continuidad asistencial. Esto se podría conseguir, disminuyendo los números clausus en las facultades de medicina, con una mejor planificación en la creación de nuevas plazas MIR, mejorando las condiciones laborales y ofreciendo estabilidad a los médicos jóvenes, evitando su marcha a otras comunidades o países.

El déficit de especialistas ahogao al Hospital Comarcal de Vinaròs, mientras que se está a la espera de aplicar el decreto de plazas de difícil cobertura. ¿Cómo creen que podría resolverse esta situación que se prolonga en el tiempo?

Realmente, el decreto de plazas de difícil cobertura, tal y como está planteado, no va a resolver el problema. Se necesitaría en primer lugar una buena planificación de cobertura de plazas, fidelizar a los médicos en estos centros y no solo con incentivos económicos, si no mejorando la baremación del tiempo trabajado para la bolsa de trabajo y las oposiciones, un fácil acceso a la docencia y a la investigación dentro del horario laboral. Uno de los principales problemas de los hospitales comarcales es la gran presión asistencial que limita mucho la investigación y la docencia. Aplicar la telemedicina o la asistencia no presencial serían opciones que mejorarían la presión asistencial en algunas especialidades de estos centros.

La pandemia ha destapado los problemas del sistema sanitario público y parece que, a posteriori, se hayan agravado, como sucede con las listas de espera. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes, los médicos, detectan?

Durante la pandemia se aumentó el número de plazas de facultativos para cubrir la demanda asistencial del momento, pero finalizado este periodo no todos estos contratos se renovaron, por lo que el personal restante ha tenido que asumir todo el retraso de la asistencia no prestada por motivo del covid, que están acudiendo de nuevo a las consultas, saturando tanto la atención primaria como la atención hospitalaria, tanto médica como quirúrgica. Si bien es cierto que se han priorizado patologías, por ejemplo hay establecidos circuitos oncológicos para que esta patología no se demore, existen retrasos en consultas, exploraciones complementarias y cirugía no oncológica.

El colapso en algunos servicios repercute en la calidad asistencial y está provocando un enorme estrés en los facultativos, según se ha puesto de manifiesto. ¿Hay un mayor cansancio entre los médicos? ¿Se están produciendo más bajas por problemas derivados de una mayor carga asistencial?

Está claro que el incremento de la presión asistencial y la demora en las exploraciones complementarias repercute en que haya más estrés en los facultativos, de ahí el cansancio ante una situación que se repite día a día y a la que no vemos solución. De hecho, en los últimos diez años se ha duplicado el índice de ausencias por incapacidad temporal entre la población sanitaria. Esta siempre ha sido mayor que en la población general, pero en la actualidad prácticamente es casi el doble que esta última.

A raíz de las tensiones que sufre el sistema sanitario, en los últimos años, han aumentado las agresiones a los médicos, verbales y físicas. ¿Cree que desde las distintas administraciones se podrían llevar a cabo más medidas para proteger a los facultativos?

Es cierto que en los últimos años ha habido un incremento considerable en las agresiones a facultativos. En el caso de la Comunidad Valenciana, el pasado año 2022 se comunicaron un 12% más de agresiones que en el 2021 y, además, hay que tener en cuenta que no todas las agresiones se denuncian. Las tensiones en el sistema sanitario son una de las causas del incremento de las agresiones, pero también la restricción del personal que ha hecho que el facultativo pase consulta solo en muchas ocasiones, otro punto importante es lo fácil y barato que resulta agredir a un sanitario, por lo que la administración debería tomar medidas aumentando el personal de seguridad en centros sanitarios, incrementando las penas a los agresores y creando figuras como la del mediador sanitario, figura que estamos intentando establecer desde el colegio de médicos de Castellón.

¿Considera que el respeto que antaño despertaba su profesión entre los ciudadanos se ha ido disipando en el tiempo? ¿Qué se puede hacer al respecto?

Si, tampoco es cuestión de establecer la figura de antaño del médico como una deidad, pero sí recobrar el respeto a la profesión y que la sociedad vea al médico como alguien que está para ayudarle.

Cuando se analizan los niveles asistenciales, el foco parece estar puesto en atención primaria, que es la puerta del ciudadano a la asistencia sanitaria. ¿Qué acciones urgen tomar para mejorar la situación en los centros de salud?

La atención primaria es, sin duda alguna, la base del sistema sanitario. No obstante, es la que menos recursos recibe. Recursos que son fundamentales para que esta atención sea integral, continuada y accesible. Una mejor coordinación con otras especialidades hospitalarias, incrementar el número de facultativos en la asistencia primaria con disminución del ratio médico/paciente y fomentar la investigación y la docencia ayudarían a optimizar recursos y reducir la presión asistencial.

Se habla mucho de los problemas que tiene la sanidad pública en Castellón, pero en la privada existen asimismo largas esperas para ser atendido por profesionales o también para realizar pruebas diágnosticas. ¿A qué se debe?

La asistencia privada tiene problemas similares a la pública en cuanto a condiciones laborales y de estabilidad. Esto hace que muchos médicos dejen la asistencia privada. Si a eso sumamos el incremento en las listas de espera de la sanidad pública, tenemos la tormenta perfecta con un aumento de la presión en la asistencia privada.

¿Cuál debería ser bajo su punto de vista el futuro del Hospital Provincial, a veces cuestionado?

En mi opinión, el Hospital Provincial debería integrarse de forma real y efectiva en el departamento de salud de Castellón, dependiendo este exclusivamente de la Conselleria de Sanidad. Esto facilitaría mucho la conexión entre los hospitales del departamento.

¿El Colegio es partidario de que el Partido Popular y Vox, ahora en el Consell, sigan adelante con el proyecto que el PSPV presentó para construir un megahospital en Castellón antes del 2030?

Por supuesto, la creación de un nuevo espacio sanitario que sustituya al Hospital General en la capital es una prioridad, ya que este, con más de 50 años de funcionamiento, no alcanza a cubrir las necesidades asistenciales que tiene la provincia de Castellón.

El president de la Generalitat hizo público esta semana que el doctor Marciano Gómez será el nuevo conseller de Sanitat. ¿Qué valoración hace de esta elección?

Me parece una buena elección. Tiene una magnífica trayectoria profesional, con muy buenas referencias y, además, conoce la Conselleria desde dentro, lo cual facilitará su trabajo en esta etapa.

El paso del doctor Miguel Mínguez como responsable de Sanitat durante los últimos meses del anterior gobierno del Botànic, ¿qué calificación merece bajo su prisma como médico que es?

El doctor Miguel Mínguez es una buena persona, de buen trato y dialogante, con predisposición para arreglar las cosas, pero como muy bien dices solo ha estado unos meses, tiempo insuficiente para poder valorar su gestión.