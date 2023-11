PSOE y Junts "promoverán" que las empresas desplazadas a la Comunitat regresen hacia Cataluña

El pacto firmado entre el PSOE y Junts per Catalunya para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno incluye trabajar para «facilitar y promover» el regreso a Cataluña de la sede social de empresas que cambiaron su ubicación tras el 1 de octubre de 2017 a otros territorios, entre ellos la Comunitat Valenciana.

Así, el texto del acuerdo al que han llegado los socialistas y los posconvergentes que contempla una amnistía para los líderes independentistas, también incluye abordar los elementos «esenciales» de un plan para «facilitar y promover» el regreso a Cataluña de la sede social de las mercantiles que ‘se exiliaron’ tras el ‘procés’.

A la Comunitat Valenciana se trasladaron, entre otras, las sedes sociales de CaixaBank (que se movió a València) y el banco Sabadell, que se cambió a Alicante, emplazamiento histórico de la CAM, una de las entidades que dio luz a la entidad en su forma actual.

Depende de las propias compañías

Con todo, pese a la inclusión de este asunto en el pacto, lo cierto es que el regreso es una decisión que compete a las propias compañías, tal como aseguró ayer el presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro: «Que las empresas vuelvan no es una decisión que pueda tomar el Gobierno. Depende exclusivamente de cada empresa». La pregunta es, ¿qué harán las mercantiles más significativas? CaixaBank respondió ayer a la pregunta con parquedad: «Sin comentarios». Pero la hemeroteca pone de relieve que no es fácil que vuelva. Desde un principio afirmó que su traslado a València no era temporal.

En comparecencias públicas, tanto su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, como su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, han expresado de forma reiterada su voluntad de permanencia en la ciudad. Desde el Sabadell, la respuesta es muy similar: «Nuestra posición no ha cambiado». Y recuerdan la frase que ya pronunció el año pasado su presidente, Josep Oliu, al respecto: «No está sobre la mesa» el regreso a Barcelona.

Bancos, Nocilla y Cola-Cao

CaixaBank y Sabadell fueron el emblema de la fuga de empresas catalanas a la Comunitat Valenciana, una dinámica en la que también entraron Banco Mediolanum o Idilia Foods (Nocilla y Coca-Cao), y que han seguido en estos seis años otras 925 empresas, según datos aproximados del Colegio de Registradores.

Claro que dichas salidas se concentraron en los primeros tiempos. Por ejemplo, 279 en el último cuatrimestre de 2017, y 256 en todo 2018. Pero esos cambios de sede se vieron compensados con marchas de mercantiles valencianas a Cataluña, un dato global del que ayer carecía dicho colegio.

Efecto 'procés'

Lo cierto es que el saldo fue muy positivo para la autonomía en aquel 2017: 234 empresas. Y la dinámica continuó durante un tiempo, aunque en 2020 el efecto ‘procés’ desapareció: salieron de Cataluña a la C. Valenciana 79 y se marcharon allí 90. Esto implica que se normalizó el trasiego. En el tercer trimestre de 2023 se ha producido un empate a 22 entre las dos autonomías.