El PP choca con el PSPV en su intento de renovar ya los órganos estatutarios

Las efemérides recuerdan anomalías. El lunes el Consejo General del PoderJudicial cumplió cinco años con el mandato caducado entre peticiones del PSOE al PP de sentarse a negociarlo. En la Comunitat Valenciana el bloqueo no cuenta con dicha prolongación, pero hasta una decena de instituciones están a la espera de pactos para salir de la interinidad. La singularidad valenciana es que populares y socialistas se intercambian los papeles en la gestión de los tiempos y son los primeros los que muestran prisa frente a la contemporización de los segundos.

En la carpeta que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, entregó a los partidos en su ronda de contactos hace semana y media se encontraba entre los posibles puntos de acuerdo la renovación de órganos estatutarios como el Consell Jurídic Consultiu, el Síndic de Comptes o el Consell de Transparencia. Las reuniones se cerraron sin avances, pero evidencian la intención de Presidencia y del PPCV, ya que es un tema que ha de ir vía Corts, de reactivar esta negociación que encalló al final de la legislatura pasada.

Toma de contacto

Fuentes de los populares admiten esta intención y aseguran que, más allá del encuentro en el Palau, ya había habido alguna toma de contacto anterior, pero sin resultados. Los socialistas muestran menos prisas que el PPCV. Recuerdan que la negociación ya vivió un acelerón en marzo, con la legislatura en el filo, y que fue el PP el que se descolgó.

En aquel momento la izquierda tenía la mayoría en las Corts, además de estar Ciudadanos que buscaba ahondar en un perfil centrista y que mostró la mano tendida al acuerdo. La composición parlamentaria de hoy es distinta, con mayoría de la derecha, y el pacto del PP con Vox aleja a los socialistas.

Tampoco ayuda el bloqueo del Poder Judicial, algo de lo que tratan de desmarcarse en el PPCV. «Queremos tener agenda propia», defienden los populares. No obstante, son conscientes de que la interlocución con el PSPV no atraviesa su mejor momento. Los puentes no es que estén rotos, pero tienen socavones y el tráfico es poco fluido. Por ejemplo, en el debate de enmiendas a la ley de acompañamiento, socialistas y populares se cruzaron un rodillo y no se apoyaron ni una sola propuesta.

Sí que hubo acuerdo en una modificación planteada por Compromís para crear el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Los populares miran a los valencianistas como vía para desbloquear la situación. Pese a que ideológicamente pueda haber más distancias, Mazón siempre presume de haber logrado el voto afirmativo de la coalición a los presupuestos de la Diputación de Alicante. En junio ya pactó con Joan Baldoví un puesto en la Mesa de las Corts. Y los gestos del jefe del Consell hacia estos son constantes.

Es difícil imaginarse votando a los valencianistas solos con PP y Vox, pero acercarlos a la negociación podría presionar al PSPV. Sus votos no son del todo imprescindibles. Para la renovar la mayoría de estos organismos se requieren tres quintos del pleno, 60 votos, lo que requiere incluir al menos a uno de los dos partidos de la oposición pactando con los dos que conforman el Consell. Una gran coalición PP-PSPV también daría los números.

Entre el listado de instituciones pendientes está el Consell de Transparencia, en interinidad desde mayo de 2021; la Sindicatura de Comptes o cuatro de los seis miembros del Consell Jurídic Consultiu, donde descarrilaron las negociaciones hace seis meses. El Consell anterior nombró a los otros dos, por lo que si cada grupo eligiera un representante, los consejeros elegidos por la izquierda serían mayoría. Siempre que el Ejecutivo no los cambiara.