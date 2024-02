Castellón afronta una jornada de sábado mirando al cielo. No, la lluvia no volverá a hacer acto de presencia como ocurrió en la jornada de ayer. Apenas ha llovido un poco y no se espera que lo haga en los próximos días. En esta ocasión, las fuertes rachas de viento serán las protagonistas durante todo el día. Ello ha obligado a activar la alerta amarilla en toda la provincia.