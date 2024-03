La Diputación de Castellón promueve la fortaleza y la superación entre las mujeres

La Diputación de Castellónse erigió este jueves en un espacio de debate y reflexión para promover el espíritu de fortaleza, la unidad y la superación entre las mujeres en un acto dentro de la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer del 8 de Marzo.

El Palacio Provincial acogió la jornada Construimos Juntas, donde asistentes y participantes dialogaron sobre la situación actual de las mujeres y cómo hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos del presente y del futuro.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, abrió el acto en la mesa de experiencias agradeciendo la labor del área de Bienestar Social, con la diputada Marisa Torlà al frente. Barrachina subrayó que «tener la suerte de ser la primera presidenta de mi municipio y presidenta de esta institución, además de un honor, es una responsabilidad porque la primera tiene que marcar un camino y por ello te exiges más».

Los puntos de vista

La presidenta del ejecutivo provincial añadió que todo lo logrado «lo he conseguido por el trabajo, por perseguir un sueño y una ilusión compartida». Barrachina fue la encargada de moderar la mesa y conversar con las ponentes. La dirigente provincial intercambió puntos de vista con la vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, sobre los retos a los que se enfrentan las mujeres. La representante autonómica enumeró desafíos como «la adaptación al mercado laboral, la conciliación y poder promocionar como nos corresponde».

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, mostró su «inmenso orgullo, honor y satisfacción» al ser la máxima dirigente de la capital de la Plana. «Hay mucho camino recorrido, la conciliación todavía es un reto, pero la igualdad solo se consigue trabajando en ella y la educación es fundamental», aportó Carrasco.

Las participantes en la jornada compartieron sus experiencias antes de la ponencia a cargo de Irene Villa. / JAVIER VILAR

La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, María Dolores Guillamón, debatió acerca de si cambiaría algo de lo que ha hecho hasta ahora y si está orgullosa de sus logros, pero también de sus errores y, como ella expresó, «cuando yo empecé las cosas no eran fáciles». Guillamón se mostró «orgullosa» de representar una institución como la suya y remarcó que sus logros conseguidos han sido posibles «también gracias a la ayuda de los hombres».

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Prensa Deportiva de Castellón y redactora de Mediterráneo, Yolanda Peris, afirmó que ocupar su puesto de responsabilidad en un sector más masculinizado, no ha sido difícil «porque cuando tienes ganas de cambiar algo, el camino te lleva».

Seguidamente, la vicedecana del Colegio de Psicólogos de la Comunitat Valenciana, Mª Carmen Molés, defendió que «tenemos que respetarnos y querernos y si nos unimos y hablamos bien de nosotros, seguiremos construyendo juntas». Y la directora de la revista And Magazine, Begoña Campos, habló sobre su reinvención al dejar su puesto fijo como técnica cerámica para emprender. «En ese momento creí en mi misma, me hice fuerte y cada día me levanto feliz y hago lo que me gusta», declaró.

La conferencia

Tras la mesa de experiencias tuvo lugar la conferencia a cargo de Irene Villa. La periodista, escritora y psicóloga fue víctima a los 12 años de un atentado de ETA junto a su madre y perdió las dos piernas y tres dedos de la mano izquierda. Esto le llevó a orientar su vida a ayudar a quienes, como ella, tuvieran que superar cualquier barrera. «Me gusta mucho contagiar esa capacidad, ese saber que se puede ante cualquier situación y qué mejor que nosotras, las mujeres, para demostrar que se puede», afirmó en su intervención.