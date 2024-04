La Guardia Civil solo publica 19 vacantes de las más de 100 que hay en Castellón

Que la situación de la Guardia Civil de Castellón está en precario por lo que respecta a medios humanos lo llevan alertando desde hace años las agrupaciones profesionales y los ayuntamientos que, como publicó ayer Mediterráneo, insisten en pedir más efectivos en los cuarteles.

La organización de la plantilla disponible y las reestructuraciones que se anuncian o ya se han aplicado los últimos meses --como la del Seprona sobre la que se ha informado estos días-- solo van a agravar la situación, indican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Con los datos oficiales en la mano, la provincia tiene casi 100 plazas sin cubrir, detallan. A pesar de ello, en la última publicación de vacantes del martes pasado, «solo han sacado 19», con una peculiaridad, «el hecho de que las publiquen no quiere decir que vayan a cubrirse», porque la Comandancia de Castellón «se ha convertido en un destino de paso».

Los motivos para preocuparse son diversos, como exponen desde la AUGC. Según los números confirmados por la dirección general de la Guardia Civil y remitidos al grupo parlamentario del PP en el Congreso en respuesta a una pregunta sobre la organización actual del cuerpo, el catálogo de medios activos en Castellón es de 1.384 agentes, incluidas las vacantes que están sin cubrir.

De ese total, 61 aparecen en la categoría de reserva ocupado, de los que solo 48 están en activo. Según la asociación profesional, son guardias que se encuentran operativos en segunda actividad asignados en exclusiva a los juzgados, «no hacen otros servicios». Por otro lado, señalan a la figura de los alumnos en prácticas. Se trata de guardias que han completado su formación en la academia de Baeza y durante un año realizan prácticas donde se les asigne. Al completar ese tiempo «eligen destino y se van». La AUGC advierte de que esta parte flotante de la plantilla va a sufrir un importante desfase en pocos meses.

«El retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del 2023 provocó que la Oferta de Empleo Público saliera más tarde, lo que afectó al alumnado de la academia. Comenzaron su formación con retraso y no saldrán hasta octubre. Lo normal sería que estuvieran disponibles en el mes de mayo». ¿Qué consecuencias tendrá eso? Dice la asociación que este verano, en Castellón «tendremos 60 guardias menos, porque no habrá agentes en prácticas».

Agentes en la calle

Los números no dejan de bajar. A los 1.384 agentes que, en teoría, tendría Castellón si todos los puestos estuvieran cubiertos, a efectos operativos hay que restarle los de reserva ocupado y, este verano los de prácticas. Según datos del 2023, más de 100 guardias con los que no se pude contar, que se suman a los que no están activos. De 1.384, a no llega 1.150 agentes en la calle.

Y eso, según la AUGC, afecta a las unidades específicas. A los recortes que están por llegar en el Seprona, hay que añadir los realizados ya en la unidad de Fiscal. «Han trasladado al aeropuerto a 10 de los agentes que operaban en el puerto. No se ha ampliado plantilla para cubrir ese servicio, sino que se han quitado de un sitio para ponerlos en otro», afirman.