La Guardia Civil cubre 60 pueblos del interior de Castellón con solo 23 agentes

Esta semana Jérica sufría el segundo robo en una sucursal bancaria en solo 20 días. En ambos casos, los autores arrancaron de cuajo el cajero automático con un camión y huyeron del lugar, en un golpe nada discreto ni improvisado, que dejó cuantiosos daños. Ante estos hechos, muchos ciudadanos se preguntan cómo es posible que haya dos casos tan seguidos en un municipio tan pequeño y sin detenciones. La respuesta, en esta ocasión, parece sencilla: la Guardia Civil no tiene medios suficientes para cubrir la gran cantidad de pueblos del interior provincial que le son asignados.

En concreto, en el Alto Palancia y el Alto Mijares, solo tres cuarteles dan servicio a 60 pueblos y pedanías y deben recorrer grandes distancias cuando reciben un aviso. Podría pensarse que estos tres puestos están ampliamente dotados y tienen grandes plantillas, pero tampoco es el caso. En total, cuentan con 23 agentes para realizar las patrullas, según fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Esperas de 30 minutos

Es bien sabido que los agentes se organizan en turnos para cubrir todas las horas, lo que hace que esa cifra de 23 efectivos se reduzca considerablemente en términos operativos. «En la mayoría de turnos, solo haya una patrulla para cada, siendo el tiempo de respuesta a cualquier incidencia de más de 30 minutos», señalan las mismas fuentes consultadas.

En concreto, los tres cuarteles se ubican en Segorbe (atiende a 15 municipios y dos pedanías), Viver (se ocupa de 15 localidades y seis pedanías) y Montanejos (cubre 16 pueblos y seis pedanías).

Imagen de donde su ubican los tres cuarteles en las comarcas del Alto Palancia y el Alto Mijares. / REBECA GRACIA

El hándicap de las grandes distancias y las carreteras de montaña

Las grandes distancias y la orografía del interior, con carreteras de montaña que no favorecen una rápida llegada a los avisos, son los hándicap con los que cuenta la Benemérita y la ventaja que, por desgracia, les cae del cielo a los delincuentes. «Hace años que lo decimos: el interior está infradotado. Además de que la vida en los pueblos ya no atrae de por sí a muchos compañeros y no hay estabilización en las plantillas, si la dotación está bajo mínimos, dejan al interior vendido», explican componentes de la Benemérita.

Un guardia civil o policía nacional por cada 355 vecinos

Aunque la situación más preocupante la vive el interior provincial, en términos absolutos, la dotación policial tampoco es demasiado halagüeña. Hay un guardia civil o policía nacional por cada 355 vecinos. Es la ratio que en estos momentos existe en Castellón, que cuenta con unos 1.700 agentes, según los sindicatos y asociaciones policiales, y 603.952 habitantes, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística. Se trata de una proporción que ha ido a menos, un 8%, en apenas dos años.

Las cifras reales

Los colectivos de la Benemérita advierten de que, aunque oficialmente la provincia cuenta con 1.200 efectivos, «no es una cifra real, sino errónea», pues «ahí está incluido el personal de reserva, que ocupa puestos burocraticos y no operativos». Inciden en que, para seguridad ciudadana (patrullas), «no se llegará ni a la mitad».

El lío político

Esta semana, la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; y la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; han cruzado acusaciones a cuenta de la Guardia Civil, como publicó ayer este diario. Mientras la popular asegura que el Gobierno está «desmantelando» los cuarteles y pretende cerrar cinco (Llucena, Artana, Alcossebre, Benssal y Betxí), la socialista le responde que es de una «reorganización» de cuarteles y puestos auxiliares que no toca plantillas y será más operativo.

