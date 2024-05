Efecto ‘Campanar’ en Castellón: crece la demanda de alarmas y seguros contra incendios

A punto de cumplirse tres meses del fatídico incendio del edificio de Campanar en València, que ocasionó 10 muertos y 15 heridos el pasado 22 de febrero, profesionales de Castellón han detectado un repunte nunca visto de la contratación de revisiones de equipos (extintores caducados y puertas cortafuego que no cierran bien); instalación y presupuestos de alarmas o sensores de humo (obligatorios en los párkings pero no en los rellanos); así como una revisión del importe cubierto por las pólizas de seguro en caso de fuego, tanto del continente como del contenido, y este último especialmente entre los inquilinos de pisos de alquiler, que en la provincia vecina se han quedado sin nada al no ter contratado un seguro del contenido de sus pertenencias.

El presidente del Colegio de Mediadores de Seguros en Castellón, Antonio Fabregat, resaltó que «a raíz del incendio de Campanar en Valencia en esta tema ha habido mucha sensibilidad por los ciudadanos. Han aumentado los seguros en fincas y hogares -en viviendas unifamiliares-, y se ha recordado que en la Comunitat el Consell obliga a las comunidades a contratar un seguro de daños».

Sobre si se ha modificado algún proyecto de futura construcción en cuanto al uso de ciertos materiales, desde el Colegio de Arquitectos Técnicos de Castellón indicaron que en general «los profesionales están concienciados a la hora de elegirlos». Con todo, indicaron que «la normativa no ha cambiado por ahora, aunque quizás lo hará cuando se determinen con más exactitud las causas de ese incendio en el Campanar». En Castelló se inició una revisión de edificios, en colaboración de Ayuntamiento, colegios de aparejadores y arquitectos, que sigue en marcha, según indicó el edil de Urbanismo, Sergio Toledo: «Se efectúa un aviso mutuo», si se detecta una construcción con materiales sospechosos.

Inquietud por revisar

El vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Joaquín García Lombard, añadió que, al parecer, «en Castellón ese tipo de aislamiento de València no se ha usado mucho. No ha habido inquietud en ese aspecto, pero sí por la revisión de los equipos de extinción: que tengan los parkings, que los extintores estén donde toca, etc.». Y recordó que «la normativa en la Comunitat obliga a las comunidades a tener un seguro antiincendios mínimo. Solo en edificios anteriores al año 2000 no son obligatorias esas medidas pero casi todas se equipan con extintores».

«Se están instalando sensores de humo en los rellanos. Su precio varía según el cableado»

Técnicos colocando un sensor de humo en el rellano de una finca de Castelló esta semana. / Gabriel Utiel

El gerente de la empresa especializada en medidas, planes y equipos de prevención de incendios Extincas, Jorge Valls, subrayó el boom de demanda para revisar puertas cortafuegos «en comunidades de propietarios» y fomentando las charlas para informar «que no hay que falcar las puertas con una cuña, se tienen que cerrar solas. Si están abiertas es efecto chimenea y si están cerradas se asegura que el fuego quede retenido ahí y no pase a otra planta al menos una hora -los bomberos en teoría tienen que estar en 20 minutos y 60 minutos es la mitad de lo que resiste una pared-». Les encargan además sensores de humos en escaleras. Así, suena una advertencia aunque no cae agua, eso sería con rociadores. El coste varía según lo que cuesta cablearlo todo, aunque hay uno nuevo sin cable».

Naves industriales

Desde Extincas también prestan servicio a comercios y a empresas. En este campo, «se está endureciendo bastante la normativa de techos industriales. Se está intentando poner techos falsos y protegerlos del techo panel sandwich para evitar fuegos. Ya hemos diseñado el plan antiincendios y la ejecución en grandes empresas de la provincia de Castellón».

«Los inquilinos antes no aseguraban el contenido del piso de alquiler» «Antes, los inquilinos pensaban ‘como esta casa no es mía no tengo seguro’. Pero a raíz del incendio en Campanar, donde muchas familias alquiladas se quedaron sin nada, está cambiando. Perdieron joyas, muebles, ordenadores, etc. Todo», remarcó el vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas, Joaquín García Lombard.

El gestor de seguros de Axa José Luis Alé relató que «se ha notado más interés de administradores de fincas y particulares por ver las coberturas frente a un incendio». «Se ha actualizado el importe del continente de la vivienda asegurada, que sea acorde al valor de construirlo ahora si fuera necesario (mínimo 1.000 euros/m2 una vivienda horizontal). En una póliza de hace siete años esos capitales se van revalorizando automáticamente pero la mayoría de veces no es suficiente», relató. Y se ha revisado que los m2 construidos declarados sean correctos. «En ocasiones los inquilinos cometen el error de pensar que si los propietarios tienen un seguro ellos no hace falta que lo tengan. El seguro no es obligatorio para el inquilino pero sí aconsejable. Si este causa un incendio, el seguro paga daños al dueño pero reclama al inquilino y si no tiene de responsabilidad civil debe hacer frente con sus ahorros. Hay dueños que en el contrato de alquiler exigen al huésped un seguro por daños del continente y le piden justificante (y si quiere, de responsabilidad civil y contenido»).

Ojo a la fecha de caducidad del extintor. / Mediterráneo

Informe. Los errores más comunes: De las puertas abiertas al extintor caducado En las juntas de las comunidades de vecinos la actualización del as medidas antiincendio en las fincas ha estado más presente que nunca en los últimos meses. Rubén Herrero, ingeniero de la empresa Extincas, apunta que «desde el incendio del Campanar los gestores de fincas están haciendo mucho hincapié a los vecinos en que estén en buenas condiciones las puertas cortafuegos». «Hasta ahora se revisaban pero si pasabas presupuesto para repararlas no se decidían y ahora ocurre al revés, nos están llamando para que vayamos a verlas. La mayoría es porque no cierran bien», contó el especialista. Para la zona de escaleras se están pidiendo presupuestos y se van instalando alarmas de humos. «Es difícil de valorar el incremento porque ha pasado de cero a más. Se interesan sobre todo desde Castelló, Almassora, etc.», remarca.

En los bloques de viviendas más antiguos, cuya construcción se regía por otra normativa, no se ponían antaño puertas cortafuego. Pero tampoco se está decidiendo poner. «Es una inversión alta que por ahora no se pide. Tendría que ir el albañil y hacer obras, y aparte cada puerta cuesta 300 o 400 euros», detallan.

Desde Extincas recuerdan que la regulación actual exige al menos un extintor de polvo ABC de 6 kilos por planta o rellano. En garajes y comunidades es obligatorio tener extintores. En los aparcamientos cuya capacidad sea mayor a 5 vehículos se debe disponer de un extintor como mínimo 21A-113B cada 15 metros de recorrido, como máximo, por las calles de circulación, o alternativamente, extintores con la misma eficacia distribuidos a razón de uno por cada 20 plazas de párking. El servicio se ofrece igual a fincas de vecinos que unifamiliares o chalets, industrias, negocios, comercios o puntos de venta. «La vida útil de cualquier extintor, según la normativa, es de 20 años. Pero para que esta vida útil sea efectiva se debe llevar a cabo un mantenimiento que debe hacer una empresa especializada. La revisión es trimestral y anual; y los retimbrados (prueba hidrostática), una vez cada cinco años", destacan.

