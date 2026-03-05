Benicàssim propone una completa agenda de actos para reivindicar el 8M

Benicàssim transforma marzo en un mes de actividad deportiva, impulso profesional y visibilidad pública en torno al 8M con una agenda que supera la decena de propuestas repartidas a lo largo de varias semanas.

El calendario, que arrancó el pasado 1 de marzo con la Carrera de la Mujer 5K, vivirá este jueves 5 la actividad escolar Valenta Visita tu Cole, prevista a las 10.30 horas en l’Espai de la Música, y el VI Torneo Triangular Setmana Valenta, que comenzará a las 17.00 horas en Torre San Vicente, con participación del CD Castellóny el Villarreal CF.

La agenda incorporará el 6 de marzo la Asamblea Casalera por la igualdad en el Casal Jove y el homenaje a la mujer trabajadora en la sede de las Amas de Casa, ambos a las 18.00 horas. La víspera del Día Internacional de la Mujer incluirá un taller de personalización de prendas en el Casal Jove entre las 17.00 y las 20.00 horas.

Lectura del manifiesto

La conmemoración del 8M contará con la lectura del manifiesto a las 13.00 horas en la plaza de la Constitución y, por la tarde, con el acto organizado por Dones Progressistes a las 18.00 horas en el mismo espacio.

La programación se completará con dos citas centradas en la salud y el liderazgo: la conferencia Nutrición, entrenamiento y fisioterapia en la mujer runner (día 21) y un acto de networkingMujeres al poder (día 25).