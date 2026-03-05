Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benicàssim propone una completa agenda de actos para reivindicar el 8M

El Ayuntamiento transforma marzo en un mes de actividad deportiva, impulso profesional y visibilidad pública

Carrera de la Mujer 5K que se celebró el 1 de marzo.

Carrera de la Mujer 5K que se celebró el 1 de marzo. / Eva Bellido

Eva Bellido

Benicàssim

Benicàssim transforma marzo en un mes de actividad deportiva, impulso profesional y visibilidad pública en torno al 8M con una agenda que supera la decena de propuestas repartidas a lo largo de varias semanas.

El calendario, que arrancó el pasado 1 de marzo con la Carrera de la Mujer 5K, vivirá este jueves 5 la actividad escolar Valenta Visita tu Cole, prevista a las 10.30 horas en l’Espai de la Música, y el VI Torneo Triangular Setmana Valenta, que comenzará a las 17.00 horas en Torre San Vicente, con participación del CD Castellóny el Villarreal CF.

La agenda incorporará el 6 de marzo la Asamblea Casalera por la igualdad en el Casal Jove y el homenaje a la mujer trabajadora en la sede de las Amas de Casa, ambos a las 18.00 horas. La víspera del Día Internacional de la Mujer incluirá un taller de personalización de prendas en el Casal Jove entre las 17.00 y las 20.00 horas.

Lectura del manifiesto

La conmemoración del 8M contará con la lectura del manifiesto a las 13.00 horas en la plaza de la Constitución y, por la tarde, con el acto organizado por Dones Progressistes a las 18.00 horas en el mismo espacio.

La programación se completará con dos citas centradas en la salud y el liderazgo: la conferencia Nutrición, entrenamiento y fisioterapia en la mujer runner (día 21) y un acto de networkingMujeres al poder (día 25).

