Burriana otorga los premios Dia de la Dona

El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado la programación especial con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, con una agenda que combina educación, cultura y reconocimiento institucional.

El Claustro del CMC La Mercé acogió el arranque con Ona com les altres, una acción educativa dirigida al alumnado de 3º y 4º de primaria. A través de un cuentacuentos, los escolares analizaron situaciones de desigualdad de la mano de figuras históricas como Juana García, Isabel de Villena o Clara Campoamor.

Sensibilización

La sensibilización entre los más jóvenes continuó con la iniciativa De puertas para adentro, una instalación interactiva para estudiantes de 4º de la ESO centrada en la reflexión sobre la violencia de género y las relaciones igualitarias, junto a un foro-debate de educación emocional. Durante esas jornadas también se grabarán las acciones del 8M impulsadas en cada uno de los centros educativos.

Más actos

Uno de los actos centrales será mañana 6 de marzo, a las 18.00 horas, con la entrega de los premios Dia de la Dona en el salón de plenos en el que se pondrá en valor la trayectoria y dedicación que tantas mujeres dejan en el ámbito social y cultural de la ciudad. El programa cultural seguirá el 9 y 10 de marzo con conferencias, el 27 de marzo con la presentación del II Plan de Igualdad y el 24 de mayo con la X Cursa de la Dona.