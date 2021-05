Castellón tiene en la actualidad cuatro ambulatorios cerrados por no cumplir con las medidas anticovid, tal y como confirmaron fuentes sanitarias a este diario. Se trata de los recintos médicos de la Marjaleria (que se abría en la temporada de verano para dar servicio a las más de 15.000 personas que residen en esta zona durante el estío), el del grupo Reyes, el de San Lorenzo y el de Benadresa. Una situación que puede ocasionar molestias a los vecinos de estos barrios periféricos de la ciudad porque, en el caso de necesitar asistencia sanitaria, tienen que trasladarse hasta los consultorios de Salera y de Pintor Sorolla al estar allí reagrupados los servicios médicos, enfermería y pediatría.

Precisamente el pasado año, los vecinos de la Marjaleria ya reivindicaron la apertura del recinto ya que, de lo contrario, se tienen que desplazar hasta el Grau o a Castelló en el caso de que necesiten atención sanitaria. El hecho de que no presten servicio a la ciudadanía radica en que estos locales no disponen de las medidas contra la pandemia necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios. Y es que no cuentan ni con los dos circuitos anticovid de entrada y de salida previstos en el protocolo, ni con salas de espera ventiladas ni con los espacios para respetar la distancia de seguridad necesaria. Sin embargo, los consultorios del Raval Universitari, el de Salera y el de Pintor Sorolla funcionan con normalidad más allá de que tienen que atender a un mayor número de pacientes si bien también se ha incrementado la plantilla de los mismos para ofrecer la máxima cobertura posible, afirmaron fuentes oficiales.

Por lo que respecta al consultorio de la zona de la UJI, este permanecerá abierto hasta que la Conselleria de Sanitat inaugure el nuevo centro de salud, a la espera todavía de contar con el nuevo equipamiento y de que la administración autonómica ponga, al fin, fecha de apertura para comenzar a atender a la ciudadanía.

Convenio

Por otra parte, la comisión de las Personas y el Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento de Castelló dio ayer luz verde entre Sanitat y el consistorio para precisamente el mantenimiento de estos seis ambulatorios en la ciudad de Castelló desde el 2021 al 2024 ya que se encuentran en locales municipales. Por medio de este convenio, la Conselleria de Sanitat pagará 135.420 euros (hasta el 2024) al consistorio con el que el municipio sufragará los gastos de luz, agua, limpieza y de conservación del local, así como los correspondientes al personal municipal. Una cantidad que, pese a destinarse a locales que no están activos, sí que tendrían unos gastos mínimos de mantenimiento.