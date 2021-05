La provincia de Castellón ha despedido esta tarde, en un concurrido entierro celebrado en la concatedral de Santa María, al que fuera presidente de la Diputación Provincial y conseller de Sanitat, Joaquín Farnós, quien falleció ayer.

El féretro con los restos mortales del "político de los pies a la cabeza y gran persona" y sobre el que había depositado un gran centro de rosas blancas y seguidamente un retrato del que fuera uno de los políticos más importantes de Castellón, tal y como lo ha definido mosén Josep Miquel Francés, quien ha oficiado la ceremonia religiosa junto a otros tres sacerdotes, ha entrado en el templo acompañado por sus hijos y nietos, así como familiares más cercanos. Durante la homilía, Francés ha ensalzado la figura de Farnós, tanto desde el punto de vista político como el personal. "Destacó por su trabajo por Castelló y la provincia y tenía una gran vocación de médico y cuidado de las personas", ha dicho el sacerdote durante el entierro. "Dios le habrá recompensado con creces todo lo sembrado en la provincia" porque, además, "era un creyente apoyado por su gran esposa, Teresa de los Santos". Josep Miguel Francés ha finalizado la homilía con unos versos dedicados a la Virgen del Lledó.

Uno de los momentos más emotivos del entierro ha sido cuando su hijo Antonio y Sofía, una de sus nietas, le han dedicado unas palabras con las que han destacado "su capacidad increíble de compaginar la política con los negocios y la familia". La Salve del Lledó ha sido la pieza musical elegida para finalizar el sepelio.

Joaquín Farnós ha sido despedido por decenas de castellonenses de la política y la sociedad castellonense que han acompañado a la familia. Entre estos figuran el presidente de la Diputación, José Martí; el alcalde de Vila-real, José Benlloch; el ex conseller de Sanitat Vicente Rambla; la senadora Salomé Pradas; los concejales Vicent Sales, Diego Vila (Vila-real), Susana Fabregat; el ex presidente de la Diputación Carlos Fabra; así como Tomás Molins junto a su esposa, Cristina Ramos; Pepe Boix; Javier Rodríguez Zunzarren; Manuel Trilles; Pepe Roca; José Pascual Pesudo, responsable de Relaciones Institucionales de Porcelanosa; David Cruz, ex presidente del CD Castellón; la popular Marta Barrachina; y José Luis Valencia, director del periódico Mediterráneo.