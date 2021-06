El pleno del Ayuntamiento de Castelló exigirá el próximo jueves a la Generalitat valenciana la creación de la unidad de trasplante renal en el Hospital General (Conselleria de Sanitat) y la concesión de ayudas directas al banco de alimentos mediante partida presupuestaria en las próximas cuentas autonómicas (Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas). Dos proyectos sociales para la ciudad y que han provocado un frente común entre los seis grupos políticos con representación municipal con el fin de defender estos intereses para los castellonenses.

Por este motivo, ambas declaraciones institucionales, la primera presentada por el Acord de Fadrell que también reitera el apoyo a Alcer Castalia en su reivindicación de más infraestructuras sanitarias para hacer frente a las enfermedades renales y, la segunda, por el grupo de Ciudadanos (Cs) contarán con el voto a favor de los concejales en sesión plenaria.

La reivindicación de la asociación Alcer Castalia de que la provincia cuente con una unidad de trasplante renal ha contado en las últimas semanas con el apoyo tanto del consistorio, que ahora materializará en el pleno, y de la Diputación Provincial, que a propuesta del presidente de esta institución, también dará luz verde en la próxima sesión plenaria.

Sin embargo, el Acord de Fadrell (formado por el PSOE, Compromís y Podemos) vetó ayer en la junta de portavoces la declaración institucional del grupo municipal del PP «para exigir al Gobierno de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición», al igual que hizo con la de Cs, que se postulaba en el mismo sentido que los populares. En cuanto a los textos en contra de la subida de la luz y la petición de medidas contra la especulación energética, estos se retiraron porque ya se aprobaron en enero de este año.

¿Y la concejala no adscrita?

La junta de gobierno aprobó ayer los nuevos requisitos que tendrá que cumplir la concejala del grupo no adscrito Paula Archelós, tras su salida de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Castelló. Finalmente, y después de dejar esta propuesta sobre la mesa en varias ocasiones por falta de acuerdo, los portavoces de los grupos políticos con representación municipal sacaron adelante la propuesta de la secretaria municipal del pleno y que defendían desde un principio Compromís, Podemos, PP y Vox (no así PSOE y Cs).

Esta recoge que la edila Paula Archelós cobre lo mismo que hasta ahora (alrededor de 1.100 euros), podrá presentar una iniciativa en el pleno (proposición, ruego o pregunta pero no mociones), participar en un debate de estas sesiones y formar parte de una comisión de pleno pero no de comisiones informativas, según explicaron fuentes municipales a este diario. Archelós ya participó en el pasado pleno como concejala del grupo no adscrito donde intervino en varias ocasiones y ocupó el último escaño en el salón presidencial del Ayuntamiento de Castelló.

Transporte a las urbanizaciones de montaña

El pleno municipal aprobará una modificación de crédito con el fin de formalizar el contrato para la compra de autobuses eléctricos que servirán para poner en marcha el transporte a demanda a las urbanizaciones de montaña. Un proyecto que se financiará con Fondos Feder. No obstante, y antes de que la propuesta llegue a la sesión del próximo jueves, se celebrará una comisión plenaria extraordinaria el miércoles por la mañana que tendrá que dar luz verde a esta modificación de crédito, informaron fuentes municipales a este diario.