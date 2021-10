Frente común en Castelló para pedir mejores Cercanías y una financiación justa

La corporación municipal del Ayuntamiento de Castelló aunará sus posiciones en el pleno del próximo jueves para reclamar al Gobierno central una financiación justa para la Comunitat valenciana, así como pedir a Renfe las inversiones necesarias para garantizar un servicio ferroviario digno en la ciudad y las comarcas de Castellón. Con respecto a los trenes, la corporación expresará a Renfe «el descontento general de la ciudadanía de Castelló por los problemas de saturación del servicio de Cercanías con València y Vinaròs» y exigirá a la compañía ferroviaria que habilite las líneas presupuestarias que son necesarias para garantizar las inversiones de mejora en trenes e infraestructuras.

En cuanto a la financiación justa, la corporación municipal invita a toda la sociedad a participar en las manifestaciones que sean convocadas por la Plataforma per Un Finançament Just para el sábado día 20 de noviembre a las 18.00 horas en las tres capitales de la Comunitat y bajo el lema Un poble unit er un finançament just.

Los seis grupos políticos con representación en el consistorio capitalino han dado el visto bueno a estas dos declaraciones institucionales a las que se suma el texto, también aprobado por unanimidad, de mostrar la solidaridad de Castelló con la isla de la Palma, así como manifestar la predisposición y apoyo necesario a las actuaciones de coordinación que puedan favorecer la implementación del Plan Especial para la Reconstrucción de la Palma anunciado por el Gobierno de Sánchez.

No obstante, y pese a estos tres acuerdos, la declaración institucional del grupo municipal del PP instando a la Conselleria de Educación a que amplíe la oferta de plazas de infantil en el Grau con una nueva guardería se quedará por el camino. Este texto contó con los votos a favor del PP, Ciudadanos, Vox y el PSOE en la junta de portavoces de la semana pasada pero tanto Compromís como Podemos votaron en contra, por lo que la declaración no prosperó.

El pleno municipal también aprobará las modificaciones fiscales que hacen referencia a las tasas por apertura de establecimientos públicos, el ICIO y las tasas por hacer fotocopias en el consistorio.

Leiros no firmará el Código del Buen Gobierno

La nueva concejala de Ciudadanos (Cs) que prometerá su cargo en el pleno del jueves, Mari Cielo Leiros, no firmará el actual Código de Buen Gobierno, al igual que han hecho sus compañeros de partido y de la oposición. Tanto los naranja como el PP y Vox consideran que se trata de un texto más laxo que el que ellos proponían y que sacó adelante el Acord de Fadrell a finales del 2019. Un documento que generó un conflicto entre el equipo de gobierno ya que, pese a que en el pleno votó a favor, en la comisión previa salió adelante con el voto de calidad del presidente de la misma después de que Compromís mostrara su desacuerdo con este código.