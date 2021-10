¿Dónde están ubicadas las cámaras que multarán a partir del 10 de enero?

El Ayuntamiento de Castelló retrasa de nuevo la imposición de sanciones a los vehículos que circulen por casco urbano sin autorización y sean captados por el nuevo sistema de cámaras de vigilancia.

Así lo anunció ayer el concejal de Movilidad, Jorge Ribes, quien explicó que las denuncias volverán a estar en activo a partir del 10 de enero y no en noviembre como estaba previsto en un principio después de haber habilitado un periodo de seis meses y medio (desde el 15 de abril) para informar a la ciudadanía sobre esta medida que ha causado polémica desde el inicio de su puesta en marcha. De esta forma «dejaremos pasar la campaña navideña y las denuncias se activarán el primer lunes después de Reyes con el fin de que el cierre no sea un motivo de perjuicio para el comercio local», explicó el propio Ribes.

«Dejaremos pasar la campaña navideña y las denuncias se activarán el primer lunes después de Reyes con el fin de que el cierre no sea un motivo de perjuicio para el comercio local» Jorge Ribes - Concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló

"Cuestiones técnicas"

El edil destacó que el consistorio ha optado por prorrogar más de dos meses esta situación en la que los conductores no serán multados «por cuestiones técnicas». Y es que, en la actualidad, la plataforma electrónica que es esencial para informar a la ciudadanía no está operativa totalmente. La pondrán en modo prueba hasta enero para que entre en servicio «con todas las garantías». Esta web, que irá acompañada por una campaña a la ciudadanía, permitirá al vecino comprobar si su vehículo tiene permiso o no para circular por el centro, solicitar la autorización pertinente o consultar un mapa con las zonas que disponen de cámaras, así como poder informarse sobre las preguntas más frecuentes sobre esta cuestión.

Ribes, quien reconoció que 200 euros de multa por acceder al centro sin permiso es una cifra elevada, pero que la marca la DGT, detalló que esta sanción bajará a los 80 euros. Esta multa se contemplará en la ordenanza de movilidad pero, hasta que el documento esté aprobado, habrá una normativa que autorizará este tipo impositivo. En cuanto a la devolución de las multas que se han impuesto a los vehículos que circulaban por el centro una vez se pusieron en marcha las cámaras, estas ya se están devolviendo y Ribes confía en que este proceso esté terminado cuando el nuevo periodo sancionador entre en vigor, en enero.