La Policía Local de Castelló ha impuesto 60 denuncias por incumplir las medidas de prevención ante el covid-19 en los primeros siete días del mes de diciembre. De ellas, seis se impusieron en el primer fin de semana de entrada en vigor de la obligatoriedad de exhibir el certificado de vacunación, prueba diagnóstica o certificado de recuperación covid-19. De estos datos se ha dado cuenta en la reunión del Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) que se ha mantenido este viernes para analizar la evolución epidemiológica en la ciudad.

En este sentido, se ha abordado el incremento de la incidencia acumulada, que ha alcanzado en Castelló la cifra de 507,28 casos, frente a los 374 de la semana anterior. En los últimos 14 días se han confirmado 884 nuevos positivos en la ciudad, tal y como recogen los datos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. El concejal de Seguridad Pública y Emergencias, David Donate, ha manifestado la preocupación por esta evolución. “Estamos viendo cómo la incidencia acumulada continúa en aumento en Castelló y por ello es imprescindible mantener las medidas de prevención, especialmente en estas fechas en las que aumentan las interacciones sociales y las reuniones o encuentros de amigos y familiares”, ha indicado.

Dispositivo policial

Donate ha recordado que se ha puesto en marcha un dispositivo policial especial que implica el aumento de la presencia de agentes en las zonas de ocio y restauración, así como en aquellas donde pueda darse una alta concentración de personas. “Se trata de un dispositivo encargado de velar por el cumplimiento de las medidas de prevención para contener la expansión del virus y para informar y concienciar sobre la necesidad de su cumplimiento”, ha apuntado.

De las 60 propuestas de sanción realizadas, 30 son por incumplir alguna de las medidas de prevención en vigor, 17 por consumo de alcohol en la vía pública, cuatro por no llevar mascarilla, tres por molestias o reuniones no autorizadas y seis por no cumplir con la reciente obligatoriedad de exhibir el certificado covid. Entre ellas, una propuesta de sanción se ha realizado sobre un establecimiento que permitía el acceso sin solicitar el citado certificado.

Cabe recordar que esta exigencia es obligatoria desde el pasado 4 de diciembre para el acceso de aquellas personas mayores de 12 años (incluida esta edad) al interior de establecimientos de ocio y restauración con un aforo de 50 personas, entre otro tipo de locales recogidos en la resolución de 25 de noviembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública respecto del acceso a determinados establecimientos en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.