"Hay que revitalizar el sector agrícola para ganar eficiencia"

Corren nuevos tiempos para el sector de la agricultura de la ciudad de Castelló. Y es que el Sindicato de Riegos ha incorporado a su junta directiva a la primera mujer: Susana Pérez Badal. La castellonense tiene 45 años y, aunque es ingeniera industrial mecánica por la Universidad Politécnica de València y por un centro universitario francés, lleva también la citricultura en el corazón.

Es el claro ejemplo de cómo a una segunda generación de agricultores la impulsaron a estudiar una carrera universitaria, pero que su cariño por los campos de naranjos que con tanto cariño cultivó su padre, Francisco Pérez (fallecido en un trágico accidente mientras realizaba labores agrícolas en el 2019), le han hecho volver a sus orígenes. Esta vez aplicando lo aprendido y con una gran experiencia. Susana Pérez está casada, tiene dos hijos, trabaja en Mantenimiento en una multinacional con sede en la capital de la Plana y es miembro de Networking Directivas de Castellón.

¿Qué significa para usted ser la primera mujer que entra a formar parte de la junta directiva del Sindicato de Riegos?

Sin duda, es un honor y un orgullo, por el hecho de poder romper el techo de cristal que suele haber en mi profesión, que se enmarca dentro de las carreras STEM (por sus abreviaturas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y en las que suelen haber menos mujeres. Me he dado cuenta que en el sector de la agricultura también existe este techo de cristal que le he mencionado antes. Quiero poner a disposición del sector agro de Castelló mis conocimientos adquiridos a través del proyecto de Mantenimiento en la empresa para la que trabajo.

¿Qué cree que puede aportar a la entidad de la que ha entrado a formar parte recientemente?

Tengo mucho que aprender de este sector y puedo aportar mi experiencia como gestora de proyectos porque, en mi profesión, el uso y gestión del agua es una de las cuestiones que más me ha atraído. La comunicación es otra de las cuestiones que considero más importantes y considero que también puedo proporcionar al Sindicato de Riegos de la ciudad. Creo que mi padre, agricultor de toda la vida, estaría muy orgulloso de que ocupe este puesto y que trabaje en pro de este colectivo.

¿Cómo ve usted el momento por el que atraviesa el sector de la agricultura en la actualidad?

Hoy en día vivimos años muy decisivos por lo que al sector de la agricultura se refiere. Por este motivo, resulta imprescindible poner toda la energía a su disposición para sacarlo adelante porque hay factores a nivel comercial, entre otros muchos, que no están en nuestra mano para poderlos controlar sin inconvenientes. Tenemos que hacer todo lo que podamos porque formamos parte de un sector decisivo en la ciudad que esperamos que siga adelante durante mucho tiempo más.

¿Cuáles son sus objetivos al entrar en la junta directiva de la entidad agraria?

Mis objetivos, a corto plazo, son aprender de todo lo que pueden aportar y conocer mis compañeros, así como el presidente del Sindicato de Riegos. También apoyar a la junta en todo lo que pueda aportar desde mi conocimiento en el sector del Mantenimiento y sus diversos proyectos. Ya he participado en un encuentro con ellos y trabajaremos de forma conjunta, sin lugar a dudas, para llegar a las conclusiones necesarias y el análisis del día a día en lo que se refiere al nivel de mantenimiento, los problemas que se puedan generar y la sostenibilidad de las soluciones. También quiero aprender mucho del sector y voy a poner mi conocimiento a su servicio para revitalizarlo e implementar mejoras para que pueda ser más eficiente y productivo.

¿Qué mensaje le daría a los agricultores castellonenses tras su incorporación a esta entidad?

Les quiero animar a que se incorpore más gente a la junta con el fin de trabajar y poder conseguir mayores mejoras para el sector. Es más, uno de los motivos principales de mi incorporación a la entidad es conocer los problemas actuales y poder ayudar a sacar adelante los proyectos, tanto los que están en cartera como los que puedan surgir en un futuro. Creo que con la implicación de todos vamos a mejorar la agricultura y que la misma pueda salir adelante. Para ello es importante la unión y el trabajo conjunto, aportando cada uno lo que pueda.