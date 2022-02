La Generalitat y Castelló allanan el camino hacia una Magdalena ‘casi normal’

Parece que ya se empieza a ver la luz festera al final del túnel, después de que ayer tanto la Generalitat valenciana como el Ayuntamiento de Castelló fueran en la misma dirección y se mostraran abiertos a la posibilidad de que, tras la clara bajada de la incidencia, puedan llegar a celebrarse unas fiestas de la Magdalena casi normales.

Un avance que se suma al anunciado el pasado miércoles por la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco Gual, quien abrió la puerta a añadir más actos al programa oficial debido a la disminución de los casos de covid-19 en la ciudad y a la presión ejercida por los colectivos festeros.

De hecho, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mostró la voluntad autonómica de que «no haya ninguna restricción que no sea específicamente necesaria» durante las fiestas de la Magdalena y de las Fallas, en referencia a las recomendaciones generales sanitarias que prevé perfilar la Conselleria de Sanitat el próximo lunes. Puig hizo estas declaraciones tras la reunión que mantuvo con la secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, Isaura Navarro; la directora general de Salud Pública, Ofelia Gimeno; y la subdirectora de Epidemiología, Herme Vanaclocha, donde acordaron concretar este plan sanitario que también recogerá «concreciones sobre actos de las fiestas de la Magdalena».

Texto razonable

Será un texto «más razonable que haga referencia al uso de la mascarilla y la ventilación», adaptado a la situación de pandemia actual. Sanitat lo concretará a principios de la semana que viene para que los ayuntamientos puedan acogerse al mismo en el cumplimiento de la norma sanitaria en sus respectivos eventos festivos. No obstante, hay que tener en cuenta que todavía faltan nada menos que cinco semanas para las celebraciones.

Puig recordó que todas las noticias «son favorables» respecto a la bajada de la incidencia. También se refirió de forma concreta a la utilización del tapabocas (no obligado en exteriores desde ayer). No obstante, en grandes aglomeraciones donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad o grandes eventos al aire libre como podrían ser las mascletaes, Puig vería «razonable» el uso de la mascarilla.

Reunión municipal

En el mismo sentido, ayer se produjo la reunión de los concejales Omar Braina (Fiestas) y Jorge Ribes (Movilidad), el gerente del Patronat Municipal de Festes, Vicente Montolío, y los técnicos municipales con los colectivos festeros.

Durante el encuentro, los citados representantes del consistorio anunciaron que, con el fin de facilitar las gestiones a los entes, flexibilizarán la presentación de documentación y en los próximos días activarán un servicio de ventanilla única en el edificio de Quatre Cantons para agilizar la tramitación administrativa de los colectivos cara a la celebración de las próximas fiestas fundacionales.

Otro de los acuerdos de los que informaron al món de la festa es el de la supresión de la tasa de actividad como sucede en la hostelería, lo que supondría un ahorro para los entes de entre 500 y 700 euros.

Retomar horarios

Finalmente, y con respecto a los horarios de cierre, la norma podría volver a recoger que la clausura de locales sea a las 4.00 horas los fines de semana y víspera de festivo y a las 2.00 horas entre semana. Hasta ahora barajaban solo hasta las 2.00.

¿También apertura de mesones? El nuevo marco sanitario en el que trabaja la Generalitat valenciana a través de Salud Pública podría permitir la apertura de los mesones durante las próximas fiestas de la Magdalena, aunque la decisión todavía no esta tomada. Será el Ayuntamiento de la capital el que tenga la última palabra y este se basará, posiblemente, en el plan de recomendaciones sanitarias que perfila la administración autonómica en la actualidad. Y es que, según afirmó la alcaldesa Amparo Marco el pasado miércoles, la bajada de la incidencia de covid en la capital así como el número de ingresados abrirá la programación a sumar más actos en la semana grande. De esta forma, el consistorio podría optar por volver a adjudicar los mesones (lo que no es posible por una cuestión de calendario) o readjudicarlos a las mismas empresas que los iban a montar durante las fiestas de la Magdalena del 2020 que fueron suspendidas por la pandemia solamente cuatro días antes del inicio de las mismas. Para entonces las firmas que resultaron designadas para prestar ese servicio ya habían realizado un cuantioso gasto para su organización. Es el mismo caso de las pirotecnias. Las mismas que iban a disparar el concurso de mascletaes hace dos años han sido invitadas por el Ayuntamiento para que lo hagan este. Además, el municipio sí que ha aprobado pagarles el 50% del gasto (más de 72.000 euros en total) en concepto de almacenamiento y fabricación del material. Y la voluntad es «abonarlo cuanto antes» tras dar el visto bueno el Patronat Municipal de Festes.

¿Qué dice la norma autonómica hoy?

USO DE LA MASCARILLA

El plan sanitario de la Generalitat valenciana para las celebraciones populares de la Comunitat que está en vigor hasta la aprobación, la semana que viene, del nuevo documento, establece el necesario uso de la mascarilla cuando no se esté consumiendo. También sería obligatoria en los desfiles y pasacalles de las fiestas, incluso al aire libre, tanto para las personas participantes como para el público asistente a los mismos.

CARPAS

El uso de las carpas sería sin laterales (solo techado) para asegurar el desarrollo de las actividades en el exterior. En el caso de que esta tenga más de dos laterales se considera actividad en interior y se aplicarían las normas sanitarias que corresponda a este tipo de espacios.

BAILES

Está permitido el baile siempre con mascarilla, sin posibilidad de consumo de alimentos y bebida durante el mismo respetándose en todo momento la distancia interpersonal de seguridad.

COORDINADOR COVID

Cada comisión contará con la figura del coordinador/a covid, de vital importancia para el desarrollo de los actos previstos por los colectivos.

COMIDAS, CENAS...

Se desarrollarán preferentemente al aire libre, mediante la instalación de carpas sin laterales o en calles acotadas previa concesión de permiso municipal. Adoptarán la normativa específica de la hostelería en el momento de la celebración de cada una de las fiestas populares.