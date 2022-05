Una de las características que definen la trayectoria de Julia Garrido es la precocidad: "Con 11 años ya me subía a un taburete para lavar el pelo a la gente en la peluquería de unos amigos y con 16 tenía mi primera peluquería". Así recuerda el primer gran paso en su carrera: “El salón era de una amiga de mi madre, estaba por Escuelas Pías y como se quedó libre me lo traspasaron. Me acuerdo que cuando me lo dijeron hasta vomité por los nervios que tenía”. Sin embargo, su buen hacer en la peluquería y su inagotable capacidad de trabajo le ha permitido mantenerse hasta los 76 años en la profesión, siendo una institución del gremio en Castelló: “Llevo toda la vida en esto y soy la más feliz del mundo”. Queda claro por tanto que otras dos de las características de Julia son la longevidad y la pasión por su profesión.

“Me he pasado toda la vida trabajando, pero no me arrepiento de nada”, confirma una de las peluqueras más populares de la capital de la Plana, que ha celebrado recientemente las seis décadas de profesión en su salón ubicado en la Avenida Casalduch, que sí reconoce que sus hijos le recuerdan la dedicación casi absoluta a su profesión: “Mis hijos aún me dicen que nunca les he llevado al médico o a ver los musicales del colegio. Mi madre es la que hacía de madre en estas cosas mientras yo estaba en la peluquería y mi marido, Paco, vendía discos”.

El marido de Julia regentaba la no menos popular Discos Concert en el mismo punto en el que ahora se ubica la peluquería que Julia regenta junto a su hijo Julio Valls: “Yo me veo como una trabajadora de Julio. Nunca he sido ‘negocianta’. Mi hijo dice que no sé decir que no a las clientas, y la verdad es que si alguna me pedía un tinte y veía que no le hacía falta, no se lo hacía”. Por esta forma de ser menos materialista, admite, es posible que “todavía estemos pagando alquiler tantos años después, pero más allá del dinero están las relaciones que he hecho, las amigas que se han creado aquí”. De hecho, una de las circunstancias que más enorgullecen a esta castellonense ilustre es la siguiente: "Que vengan madres, hijas y nietas juntas. Ver aquí a tres generaciones es una pasada, demuestra que sigue siendo un negocio familiar”.

A punto de cumplir 76 años, Julia asegura que mantiene “la misma ilusión que tenía con 11”. Tanto es así, que si se ve la galería de imágenes de su teléfono móvil “solo se ven peinados. Es una enfermedad”, bromea. De todas formas, no oculta que el negocio lo lleva actualmente su hijo Julio. “Lo único que estos días por ejemplo que está en Polonia enseñando la profesión a otros peluqueros, yo estoy en el salón currando como la que más”, asegura sonriendo.

Cuestionada por la cantidad de peinados que habrá cortado en su dilatada trayectoria admite que “es imposible decir una cifra. Sé que ha pasado muchísima gente por aquí; me levantaba a las cinco de la mañana para trabajar y llegaba a casa a las doce de la noche. Se formaban unas colas muy largas”, recuerda la protagonista de esta historia, que acaba de celebrar sus seis décadas de profesión con una inolvidable fiesta. A la hora de señalar las diferencias entre sus inicios y la actualidad, Julia concluye de la siguiente forma: “Ahora la vida es muy diferente; ni peor ni mejor. Antes vivías para trabajar, eso sí ha cambiado. También el precio, pues antes costaba 12 pesetas cortarte el pelo”.