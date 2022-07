Castelló opta a fondos europeos para modernizar el Mercat Central

El Ayuntamiento de Castelló se ha presentado a una convocatoria de fondos europeos para llevar a cabo la modernización de los mercados urbanos de la ciudad: el Central y el de Sant Antoni. El proyecto, con una inversión estimada de 2,4 millones de euros, permitiría mejorar e instaurar aspectos como la difusión de los productos a través de plataformas, o la implantación de etiquetas digitales o redes wifi, entre otros aspectos relacionados con la digitalización. La ayuda europea se haría cargo del 80% del presupuesto.

Así lo explicó ayer José Luis López, el portavoz del equipo de gobierno, al dar cuenta de los asuntos tratados en la junta de esta semana. En concreto, los fondos, que se articulan a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio, asumirían 1,9 millones, y el Ayuntamiento la cantidad restante.

El proyecto, denominado Modernización Sostenible y Accesible de los Comercios de Castelló, tiene por objeto «apoyar la modernización» de los dos mercados de la capital, «impulsando su actividad a través de la sostenibilidad y la transformación digital».

Las seis tipologías de actuaciones previstas son «transformación digital, transformación del punto de venta, sostenibilidad y economía circular, cadena de suministro y trazabilidad, formación y un grupo de otras medidas que incluyen redes wifi y señalética».

La Agenda Urbana

López subrayó la importancia de la recién aprobada Agencia Urbana a la hora de tener más posibilidades de conseguir estas ayudas. «Si no tenemos Agenda Urbana no tenemos fondos europeos, así que aquel que vote en contra de la Agenda (en referencia al no de PP y Vox en el último pleno), vota contra el progreso de la ciudad».