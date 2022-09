Nuevos «ajustes» retrasan más la apertura del centro la Pineda en Castelló

El centro de día para personas con Alzhéimer la Pineda todavía no tiene el OK definitivo de la Conselleria de Políticas Inclusivas, por lo que vuelve a retrasarse su apertura. La visita que ayer realizaron técnicos de esta administración autonómica junto a responsables municipales; la concejala y diputada de Bienestar Social, Patricia Puerta; y los responsables de la Fundación Salomé Moliner, Emilio Marmaneu y Silvia Ramos, no dio luz verde a la inauguración del recinto, muy necesario en la ciudad debido a que las instalaciones que gestiona dicha fundación para dar servicio tanto a los afectados como a sus familias se están quedando pequeñas.

