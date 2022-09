Los grupos políticos aparcan sus diferencias para el BIC de la gaiata

Unanimidad para reforzar el reconocimiento de una de las principales señas de identidad de Castelló, lo que por una vez deja de lado las habituales discrepancias entre bloques a la hora de decidir sobre la ciudad. Los grupos de la oposición en el consistorio --Partido Popular, Ciudadanos y Vox-- se unirán a la propuesta impulsada por la alcaldesa, Amparo Marco, para solicitar que la Conselleria de Cultura declare como nuevo Bien de Interés Cultural (BIC) la gaiata, y se pueda tramitar con la mayor celeridad posible.

Está previsto que esta postura unitaria se materialice la próxima semana, en el transcurso del pleno del día 29, mediante una declaración institucional. De esta manera, el Ayuntamiento refuerza su posicionamiento ante la petición formulada por Agustín Mon, y que cuenta con la adhesión de más de 50 personas y colectivos.

La portavoz del Partido Popular, Begoña Carrasco, justifica el respaldo a la declaración en que la gaiata «es el símbolo por excelencia de nuestras fiestas fundacionales, nos identifica y nos hace únicos». Además, recordó que su formación, en el año 2016, «ya abrió la vía para que la gaiata y la Romeria de les Canyes fueran declaradas Bien de Interés Cultural». Este reconocimiento para la Romeria llegó en el 2017, pero no para los monumentos que simbolizan la principal fiesta local. «Nos satisface que vuelva a abrirse la vía para alcanzar la protección que merecen las gaiatas», señaló Carrasco.

Desde el grupo de Ciudadanos también se suman a la propuesta impulsada por Marco, y recordaron que ya en mayo «firmamos la iniciativa que nos llegó de Agustín Mon Carro». Además añadieron en su valoración que a Ciudadanos «siempre nos encontrarán para sumar iniciativas por el bien de los castellonenses y de sus tradiciones, siempre sin un pero».

Por parte de Vox indicaron que analizaron de inmediato la petición remitida por parte de la alcaldesa a los distintos grupos políticos, «y la vamos a defender, porque siempre hemos estado de acuerdo con la declaración de BIC y hemos decidido colaborar».

Tanto las fallas como las hogueras de Alicante ya cuentan con el reconocimiento de BIC. Entre los objetivos que se persiguen con la denominación para la gaiata está garantizar la pervivencia de esta manifestación cultural, y preservar su mantenimiento para las generaciones futuras.

Peticiones

Todos los grupos sustentarán la declaración institucional, aunque en algunos casos se piden mejoras para las fiestas castellonenses. La portavoz del PP considera que el apoyo a los monumentos «se demuestra con hechos, no teniéndolos apagados toda la Magdalena o dejándolos fuera de la programación con motivo del 771 aniversario de la ciudad». Además, Begoña Carrasco considera que debería haber «más gestos para poner en valor nuestras tradiciones. Recordemos que en el 2018 el PP presentó una solicitud para salvaguardar la Festa de la Rosa» como BIC, lo que contó «con el apoyo de todos los grupos políticos» en Les Corts, sin que haya una resolución hasta ahora.

En cambio, Ciudadanos resaltó que una de las conclusiones del IV Congrés Magdalener «tuvo entre sus principales acuerdos dar más autonomía a la fiesta, y este gobierno local del Fadrell se la ha cargado». Por ello, el partido propuso recuperar la Junta de Festes.

Celeridad

La unanimidad en el próximo pleno pretende que la Conselleria de Cultura acelere los trámites para lograr esta declaración, ya que el departamento autonómico considera que no se había recibido la iniciativa de Agustín Mon de manera oficial, pese a que la documentación fue remitida el día 4 de julio. Además, la propuesta corría el riesgo de no contar con el visto bueno de Cultura si no había un apoyo explícito por parte del Ayuntamiento de Castelló, algo que quedará de manifiesto dentro de unos pocos días.