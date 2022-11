Amb el lema A Castelló, Lloguem, la regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Castelló impulsa una nova edició de la Borsa de Lloguer Municipal amb l'objectiu de reduir el preu i propiciar arrendaments assequibles. Aquesta bossa ofereix als propietaris un incentiu de 1.500 euros anuals i 2.900 euros per a reformes d'interior a canvi de cedir de pisos que disposen buits.

“Amb aquesta Borsa de Lloguer volem donar solució a les situacions d'emergència residencial, ampliant l'oferta d'habitatges a lloguers assequibles mitjançant la convocatòria de subvencions dirigides a propietaris d'habitatges buits que incentiven la seua inclusió en aquesta”, ha destacat la regidora d'Habitatge, María Jesús Garrido.

La regidoria d'Habitatge acaba de publicar les bases reguladores de les subvencions de la Borsa de Lloguer Municipal de 2022. Amb aquestes ajudes, vol animar als propietaris a destinar unitats que mantinguen buits en condicions d'habitabilitat per a ampliar el parc de lloguers a preus assequibles. Per això, contempla un incentiu de 1.500 euros a l'any més 2.900 euros, podent abastar el 90% de l'obra, per a millorar les condicions d'habitabilitat de l'habitatge.

La regidoria ofereix així mateix assessorament per a l'operació d'arrendament, que serà pactat entre arrendador i arrendatari. Les sol·licituds per a les subvencions per part de propietaris interessats es poden presentar en el Registre General o les Juntes de Districte fins al 30 de novembre. La informació es pot obtindre de les condicions en la seu electrònica (sede.castello.es), a través del web rehabilitacastello.es, en l'Oficina Municipal d'Habitatge, el correu electrònic vivenda@castello.es o el telèfon 669590440.

La subvenció estarà condicionada a la inclusió en la Borsa de Lloguer Municipal. La seua incorporació donarà dret a una ajuda de 1.500 euros, mentre els 2.900 euros per a les obres d'interior abastarà millores en cuines i banys, actuacions d'accessibilitat, fusteria interior, paviments, instal·lacions elèctriques i pintura, a més de renovació de finestres que supose una millora tèrmica de l'habitatge.

La regidoria destaca que la Borsa es presenta com una doble oportunitat per a intercedir en el mercat del lloguer ampliant els lloguers a preus raonables a través de pisos buits, i per un altre, per a fomentar la rehabilitació dels habitatges. “Si disposes d'un pis, casa o residència habitable, tindràs el suport de l'Ajuntament i subvencions si la integres a la Borsa de Lloguer”, ha ressaltat Garrido.