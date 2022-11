Les persones majors de 65 anys de Castelló podran realitzar gestions a l'Ajuntament, de manera presencial, de dimarts a dijous de 9.30 a 11.00 hores sense necessitat de cita prèvia. És una campanya, que sota el lema de ‘És el teu torn’ pretén reduir la bretxa digital que pateixen les persones majors, i que posen en valor l'Atenció Ciutadana més personalitzada, oferint una atenció que s'adequa a les seues necessitats i afavoresca la seua inclusió a l'hora d'accedir a l'Administració.

El regidor d'Atenció Ciutadana i Transparència, Ignasi Garcia, ha destacat que "des de l'Ajuntament de Castelló implantem una nova millora en l'atenció ciutadana per a aquella gent gran que tinga dificultats per a demanar cita prèvia a l'hora de vindre al Registre municipal, per als que hem reservat un horari tres dies a la setmana perquè les qüestions digitals no siguen una barrera per a poder accedir a l'Ajuntament i comunicar-se amb ell en les gestions a fer". El regidor també ha subratllat que "han de ser gestions pròpies, no les d'altres persones d'un altre rang d'edat".

Aquesta atenció especialitzada i sense cita prèvia, que entrarà en vigor el pròxim dijous 24 de novembre, es durà a terme a l'oficina de la casa consistorial de la plaça de l'Ajuntament per als temes relacionats amb el padró d'habitants, que suposen el 60% dels tràmits realitzats; l'obtenció d'informació, del certificat digital, fes de vida o Registre de documents (15%).

Cal destacar que no es podran fer tramitacions per a l'obtenció o renovació de les Targetes Bus, servei que es continuarà fent a les tenències d’alcaldia.

L'objectiu del nou servei és habilitar noves vies d'accés a l'Administració municipal per a les persones grans, perquè la falta d'instruments tècnics, xarxes familiars, o de capacitació tecnològica no siga un impediment per relacionar-se amb l'Ajuntament i les seues tramitacions. Aquesta acció pot vincular-se al projecte 'Castelló, ciutat amigable amb les persones grans' promogut per l'Organització Mundial de la Salut amb la finalitat de crear entorns urbans adaptats a les necessitats i demandes d'aquest col·lectiu que permeta un envelliment de qualitat.