El TSJCV da la razón al Ayuntamiento por la Pérgola y abre ya la puerta a la reforma

Castelló podrá reformar la Pérgola. Así lo ha determinado la sección I de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que en la sentencia recientemente dictada le ha dado la razón al consistorio de la capital de la Plana en su litigio contra la Conselleria de Cultura por emitir un informe contrario a las obras previstas por el Acord de Fadrell pese a que las había autorizado con anterioridad.

Esta decisión motivó que el Ayuntamiento presentara un recurso contencioso-administrativo que ahora ha sido admitido y que abre la puerta a la reforma que el actual equipo de gobierno tiene previsto ejecutar en el recinto municipal y en el que el cristal será el protagonista, al igual que lo es, por ejemplo, en el Palacio de Cristal del Retiro, en Madrid.

«Desde el gobierno municipal actual siempre hemos defendido que este espacio pueda utilizarse para hacer ferias y eventos dirigidos a la ciudadanía pero siempre respetuoso con el jardín romántico que es el parque Ribalta», ha afirmado el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, en declaraciones a este diario.

Será un proyecto nuevo «y útil para la ciudadanía como la organización de ferias o eventos de todo tipo, para el que el municipio pedirá fondos europeos y siempre «amable con el entorno del parque Ribalta». El Ayuntamiento quiere contar también con el apoyo de las entidades que, en un principio, podrían ser reacias al desarrollo del proyecto, ahora avalado por el TSJCV.

Visita

La decisión judicial es un soplo de aire fresco para seguir con la intención de reformar la Pérgola por parte de las administraciones. De hecho, hace solamente unas semanas, el conseller de Cultura, Vicente Barrera, visitó a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, para mantener una reunión de trabajo. En ella también participaron los técnicos y ambos mandatarios acordaron, y así lo explicaron, que cualquiera que fuera la decisión del TSJCV, ambas administraciones llegarían a un acuerdo para no reclamar daños y perjuicios. Y así será para que este proyecto ciudadano pueda avanzar sin más problemas que los que ha tenido hasta ahora.

La sentencia del TSJCV condena a la Conselleria de Cultura a abonar 58.986,65 euros al Ayuntamiento de Castellón en concepto de los daños y perjuicios que el consistorio tuvo que pagar a la empresa adjudicataria de la obra --Becsa-- por la redacción del proyecto adjudicado y que luego no se ejecutó. Sin embargo, y dentro de ese pacto conciliador, el consistorio renunciaría a este dinero a cambio de que la Conselleria de Cultura asumiera la redacción del nuevo plan de reforma, aún por detallar. De hecho, estaría previsto que la administración autonómica que preside Barrera incorporara una partida presupuestaria en sus cuentas de 2025 para el proyecto de la Pérgola. La sentencia también da autorización pra "realizar la intervención proyectada, confrimando las autorizaciones en su día concedidas", recoge la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

También dentro de ese acuerdo se habría plasmado no recurrir la sentencia --que no es firme-- por parte de la Conselleria de Cultura para no retrasar más el inicio de los trabajos que podrían comenzar el próximo año.