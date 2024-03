Compromís lamenta que el PP rechace que Puertos del Estado pague la regeneración de la costa en su zona de afección

Compromís ha lamentado que el PP, que “abandera diciendo que defiende los intereses de Castelló y de su costa, ha votado en contra de regenerar gran parte de las costas de las comarcas castellonenses”, ha lamentado el portavoz de Compromís en la Diputación de Castelló, David Guardiola.

“Pedir que Puertos del Estado destine parte de sus ingresos a regenerar la zona de costa afectada por la regresión es una obligación de cualquier partido que defienda los intereses castellonenses”, ha asegurado el portavoz valencianista.

Compromís ha propuesto que sea Puertos del Estado, los que generan una grandísima regresión de la costa en su zona de afección, sean los que paguen, en parte, los costes que supone el mantenimiento de esta regresión”, ha asegurado el diputado provincial.

Ante esto, “lo que esperábamos es que el PSOE y PP votaran a favor, pero el partido de la derecha ha rechazado estas propuestas que se hubieran podido incluir tanto en el reglamento de Madrid, como la normativa que el PP está preparando en la Generalitat Valenciana, y ninguna de ellas se verá reflejada, solo porque lo ha planteado Compromís”, ha lamentado Guardiola.

Compromís pide al Gobierno de España, a Puertos del Estado y a PortCastelló a cumplir estrictamente con los compromisos adquiridos con las diferentes Declaraciones de Impacto Ambiental y que tienen como objetivo compensar la pérdida de aportaciones de sedimentos y evitar la regresión provocada por la infraestructura portuaria.

Y, es “más preocupante todavía, cuando el PP ha votado en contra no solo en la Diputación, sino también en Almassora o Moncofa, dos poblaciones afectadas directamente por puertos próximos a su costa”, ha lamentado. El puerto de Castelló no cumple la Declaración de Impacto Ambiental, porque “se le tendría que exigir el mantenimiento, en parte, de la costa que está afectando, y no lo ha hecho en más de 20 años”.

Las propuestas de Compromís “supondrían una mejora legal por todos los municipios afectados de regresión costera, además de poder incluir en la ley autonómica y estatal, excepcionalidades para los núcleos costeros tradicionales, como por ejemplo Torrelasal, para proteger estas zonas”, ha finalizado Guardiola.