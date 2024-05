PP-Vox en Castelló impide la comisión para investigar las multas de Ramírez

El caso de las multas de la zona azul acumuladas por el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, no se tratará en una comisión de investigación. Así ha quedado de manifiesto tras la celebración de las comisiones plenarias. La mayoría absoluta que suman los grupos del Partido Popular y Vox impedirá las pretensiones de las formaciones políticas de la oposición.

Desde Compromís, Ignasi Garcia indicó que pese a este rechazo, la creación del órgano investigador se votará en el pleno. «Espero que el gobierno local deje de cubrir a Ramírez y vote a favor», dijo, para añadir que «si Begoña Carrasco y el PP tienen tan claro que no hay nada detrás del tema, no entendemos por qué no quieren que la ciudad conozca lo que ha pasado».

El portavoz de Compromís afirmó que la comisión debería celebrarse en aras de la transparencia, y acusó al PP de «escudarse en la ultraderecha para seguir protegiendo a Ramírez», y aseguró que el edil de Movilidad «vale más por lo que calla, que por lo que habla».

«Alargar una polémica»

El portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, dijo a este respecto que en este caso concreto «ya se dieron todas las explicaciones pertinentes en tiempo y forma, con una comparecencia incluso del propio concejal en un pleno monográfico».

El portavoz del grupo municipal del PP, Sergio Toledo, «aportó en sesión plenaria un informe del Órgano de Gestión Tributaria, en un ejercicio de transparencia total, pasando por hasta dos plenos municipales y una comisión plenaria», comentó. Por eso cree que este asunto «solo interesa a la oposición del Ayuntamiento y no a la ciudadanía. Un intento estéril de alargar una polémica por puro interés partidista, haciendo un uso torticero de un caso que no tiene más recorrido ni merece más explicaciones que las que el propio edil de Movilidad dio ante el pleno municipal», ha subrayado.

En cuanto a la postura de Vox, su portavoz municipal, Antonio Ortolá, expuso que las explicaciones solicitadas cuando se conoció este impago de multas «ya se han dado, y el edil ya ha pagado las multas correspondientes», motivo que justifica el voto junto al Partido Popular para evitar esta comisión de investigación.