Playa, ciencia y arte convierten Castelló en el epicentro del eclipse

Castelló de la Plana se prepara para convertirse el próximo miércoles 12 de agosto en uno de los grandes escenarios del eclipse total de Sol. La ciudad, casi en el centro de la franja de totalidad, reunirá en su litoral un fenómeno astronómico excepcional, programación divulgativa, cultura y servicios para el visitante.

La fase parcial comenzará a las 19.37 horas y la totalidad llegará a las 20.31, con una duración aproximada de 1 minuto y 34 segundos, y el Sol a solo 4,4 grados sobre el horizonte oeste.

Esfera armilar que funciona como un reloj de sol, ubicada en el exterior del Planterio del Grau de Castelló. / Mediterráneo

Planetario y expertos

Uno de los principales atractivos estará entre las playas del Pinar y del Gurugú, con el Planetario como referencia. Allí se instalarán el Escenario Sol y el Escenario Luna, unidos por el paseo marítimo, con divulgación científica, música, teatro y danza. Javier Santaolalla, Josep Calatayud y Rocío Vidal encabezarán una programación con comunicadores científicos y compañías de artes escénicas.

Todo ello será retransmitido y se podrá seguir en directo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento: Facebook, Instagram y Youtube.

Rocío Vidal, Javier Santaolalla y Josep Calatayud. / Mediterráneo

Para todos los públicos

La oferta para todos los públicos incluye talleres sobre el sistema solar, construcción de cámaras estenopeicas y cohetes de agua, con inscripción gratuita y aforo limitado. El Planetario proyectará la película fulldome 3Eclipse mediante su sistema inmersivo 4K, mientras las compañías Te Falta Calle y La Fam protagonizarán un desfile y un espectáculo creado para la ocasión. La jornada terminará con una observación libre y no supervisada de las Perseidas desde la playa.

Programación talleres. / Mediterráneo

Programación Escenario Sol. / Mediterráneo

Programación Escenario Luna. / Mediterráneo

Litoral

Sin duda, el litoral será uno de los grandes protagonistas. Castelló dispone de más de cuatro kilómetros de arena repartidos entre las playas del Pinar, Gurugú y Serradal. Las tres cuentan con bandera azul y siete certificaciones relacionadas con la calidad, la sostenibilidad y la accesibilidad. Chiringuitos, restauración, actividades deportivas y espacios naturales completan la oferta para disfrutar de la costa durante la jornada.

El litoral será uno de los grandes protagonistas. / Mediterráneo

Otra de las apuestas municipales es facilitar los desplazamientos. El Ayuntamiento recomienda dejar el vehículo privado fuera del frente marítimo y utilizar los aparcamientos disuasorios de la Universitat Jaume I, el Recinto de Ferias y Mercados, Carrefour de la avenida del Mar, la calle San Jorge y el antiguo mercado del lunes, junto al edificio Goliat. En la costa abrirán, hasta completar aforo, el de San Huberto, con plazas para personas con movilidad reducida.

Autobuses lanzadera

Cuatro autobuses lanzadera conectarán estos puntos con las playas entre las 9.00 y las 2.30 horas, con frecuencias de 15 a 20 minutos. La UJI quedará enlazada con el Tram, cuyo refuerzo se ha solicitado a la Generalitat, y se habilitará un vial preferente para el transporte público. La recomendación es llegar con antelación, evitar los desplazamientos de última hora y consultar los canales oficiales ante posibles cambios.

El Planetario, ubicado en el Grau de Castelló. / Mediterráneo

La seguridad será otro eje del dispositivo. El consistorio dispone de más de 12.000 gafas homologadas por la Unión Europea, distribuidas progresivamente, sobre todo a través de las actividades del Planetario. La protección específica solo podrá retirarse durante la totalidad y deberá volver a colocarse en cuanto reaparezca cualquier parte del disco solar. Cabe señalar que las gafas de sol y los filtros caseros no protegen frente a la radiación.

Operativo

A este operativo se suman los servicios habituales de las playas: cuatro postas sanitarias, siete torres de vigilancia, socorristas, Policía Local y bomberos, además de un dron capaz de lanzar un chaleco salvavidas, dos motos de agua, una embarcación de rescate y vehículos para intervenir sobre la arena. El servicio de limpieza cuenta con medios especializados y más de 16.500 horas anuales de trabajo.

Accesibilidad

La accesibilidad tendrá un papel destacado, con rampas, pasarelas, zonas reservadas y sillas anfibias para facilitar el baño a las personas con movilidad reducida. Los puntos Tourist Info ofrecerán orientación y acceso a estos recursos, mientras el voluntariado para el eclipse reforzará la atención al público.

Castelló combina así el atractivo de un acontecimiento único con una gran oferta turística. Llevar agua, protección solar y gorra, respetar el entorno dunar, utilizar las papeleras y seguir las indicaciones de seguridad serán las principales recomendaciones para vivir una jornada en la que la ciudad, sus playas y el cielo compartirán protagonismo.

Instragram: @ajuntcastello

Más Castelló

El Castell Vell y el ermitorio Uno de los lugares más emblemáticos son el Castell Vell y el ermitorio de la Magdalena. A unos 7 kilómetros del centro de la ciudad, se puede visitar el cerro donde, originalmente, se ubicó la ciudad, y que cada año recibe miles de romeros.

El Castell Vell y el ermitorio. / Mediterráneo

Una visita más que cultural Castelló acoge museos de visita obligada como el Museo de Bellas Artes, un edificio emblemático que acoge grandes obras y exposiciones, y el MUCC, perfecto para conocer oficios y costumbres con arraigo en la ciudad.

Una visita más que cultural / Mediterráneo

El faro del distrito marítimo El barrio marinero de Castellón de la Plana cuenta con un ambiente excepcional, una gran oferta gastronómica y de ocio y un monumento emblemático como es el faro del Grau. Además, a sus atractivos se suman las fantásticas playas y el parque del Pinar con pinos centenarios y a solo unos pasos de la playa y el Planetari.