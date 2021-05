No pudo ser. No hubo milagro. El Castellón jugará la próxima campaña en Primera RFEF. Un año después de ascender a Segunda A, el equipo albinegro ha perdido la categoría que tanto costó alcanzar. No ha hecho falta llegar a la última jornada, pues la derrota esta noche en Castalia frente al Rayo Vallecano (0-2) ha consumado el descenso.

No tuvo suerte el conjunto dirigido en esta recta final de temporada por Sergi Escobar en el encuentro, pues se pudo adelantar en los minutos finales de la primera mitad, pero el VAR anuló el gol de Iago Indias por fuera de juego en el inicio de la jugada. Tras la reanudación, el conjunto madrileño marcó dos goles en escasos minutos, poniendo el partido muy cuesta arriba para el Castellón.

11 victorias, 8 empates y 22 derrotas en las 41 jornadas disputadas es el balance del conjunto ‘orellut’ en su efímero regreso a la categoría de plata del fútbol español. Tres han sido los entrenadores que han pasado por el banquillo. El primero, Óscar Cano, que en 21 partidos sumó 19 puntos (promedio de 0,9 por partido), con cinco victorias, cuatro empates y 12 derrotas. Estos pobres resultados provocaron el relevo, llegando Juan Carlos Garrido como revulsivo. Los números del valenciano tampoco fueron suficientes, pues en 16 encuentros el equipo albinegro sumó 22 puntos (promedio de 1,16 por choque), con seis triunfos, cuatro empates y 9 derrotas. El último en llegar, Sergi Escobar, no ha podido estrenarse con victoria, pues los suyos han cosechado una derrota frente al Rayo que ha consumado el descenso a Primera RFEF.

El directo de este último encuentro puedes revisarlo pinchando aquí.