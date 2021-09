Pablo Hernández fue el jugador más destacado del CD Castellón en el encuentro contra el Atlético Sanluqueño. El extremo castellonense fue uno de los que más enfadado se marchó de Castalia ya que en sus botas tuvo hasta dos ocasiones para haber adelantado a los albinegros, pero una topó con el larguero y la otra fue despejada por el meta Falcón.

"Nos vamos tocados por la derrota pero satisfechos por el trabajo hecho y por el fútbol que se ha desplegado. Nos ha faltado acierto de cara a puerta porque el equipo ha creado muchas ocasiones pero no hemos metido la pelotita y, cuando no la metes, es difícil ganar y ellos, en una que han tenido, se han llevado los tres puntos. Así es el fútbol", analizó el futbolista.

🗣️🎙️ Pablo Hernández: "El resultado normal habría sido un 3 o 4-0; ese penalti hay como una veintena en cada partido pero es lo que hay, debemos estar al margen, levantar la cabeza, trabajar más y seguir en la línea de hoy, solo nos ha faltado el acierto de cara a puerta"#PPO👂 pic.twitter.com/EWEruSmROv — CD Castellón (@cdcastellon) 18 de septiembre de 2021

Además, el Mago albinegro no quiso dejar pasar la oportunidad de mostrarse en desacuerdo con las actuaciones arbitrales que están recibiendo en este inicio de la Primera RFEF no dudó en comentar que "el resultado normal habría sido un 3 o 4-0 a nuestro favor, pero nos marchamos con derrota. Hasta el minuto 89 que les conceden un penalti, ellos no habían tirado a puerta. Es una jugada que hay una veintena en cada partido, pero una vez más se nos pone en contra el arbitraje y es lo que hay. Llevamos cuatro partidos y ya sabemos con lo que nos vamos a encontrar, y tendremos que luchar contra eso y seguir en la línea en la que jugamos el viernes".

Un mensaje contra los árbitros que se viene repitiendo durante estas cuatro primeras jornadas de liga en Primera RFEF desde varios estamentos del club, de ahí que Pablo Hernández insistiera en que "tenemos que mentalizarnos de que va a ser así toda la temporada e intentar estar al margen de eso porque no podemos hacer nada sino trabajar más si cabe para intentar marcar y tener opciones de ganar los partidos".

«El equipo lo dio todo, pero no pudo ser al final. A veces uno no consigue lo que se merece, hay que levantar la cabeza y pensar en el siguiente partido», concluyó el experimentado futbolista de Castelló.

Este es el resumen del Castellón-Atlético Sanluqueño, en el que ganaron los andaluces desde el punto de penalti en el minuto 89, cometido por Edu Luna y materializado por Dani Güiza: