David Cubillas no podrá estar en el próximo compromiso del cuadro albinegro contra la UE Costa Brava (antigüo Llagostera) tras haber dado positivo en un test COVID. El capitán del CD Castellón fue sometido a esta prueba tras experimentar una sensación de malestar general, siguiendo los protocolos establecidos. En consecuencia, el club ha informado a la RFEF y ha puesto en cuarentena al jugador, aislándolo del resto del equipo y del cuerpo técnico, que sí ha dado negativo en los controles que les ha realizado.

El jugador espera sin síntomas el negativo que le saque de la cuarentena para poder reincorporarse al resto del grupo. Por lo pronto, Cubillas no podrá estar en el próximo partido de la Primera RFEF del CD Castellón contra la UE Costa Brava. Su ausencia se une a la de Jorge Fernández, lesionado de larga duración por una rotura en el ligamento cruzado, y la de Kialy Abdoul Koné, que vio dos amarillas en el último partido de liga en casa del Algeciras CF.

En dicho encuentro, el Cubillas ya no pudo viajar junto al resto del equipo, pues ya había contraído estas molestias y había sido aislado del equipo.

Hasta la fecha el delantero del Castellón había tenido un rol más revulsivo que titular en el equipo. El capitán ha disputado 252 minutos entre los ocho partidos en los que ha participado, de los once que acumula el club esta temporada. Aún así, esto no le ha impedido aportar al equipo tres goles, que han valido victorias frente al Atlético Baleares, Sevilla Atlético y San Fernando.