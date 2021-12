La crónica | Un Castellón descolocado y sin ideas cede la victoria al Sabadell (0-1)

El CE Sabadell va camino de convertirse en un verdugo para el CD Castellón. El conjunto albinegro cerró el 2020 con un empate ante el equipo arlequinado en tierras catalanas que le dejaba bastante tocado en Segunda A y, un año después, pondrá fin al 2021 con una derrota ante los catalanes. En esta ocasión la situación es muy diferente puesto que los albinegros están en la zona alta y pelean por subir, pero las sensaciones que ofrecieron en Castalia quedan muy lejos de lo que ellos se esperaba.

Ante las bajas por sanción de cuatro pilares como Sibille, Koné, Bilal y César, Sergi Escobar planteó un once con un centro del campo de lo más reforzado, con Dani Torres, Vicente Esquerdo, Pablo Hernández, Koke y Carles Salvador, dejando a este último actuando más como segundo delantero que como organizador, y a Mario Barco como referencia en el ataque. En los primeros compases, el Castellón salió con convicción, buscando aproximaciones al área catalana sobre todo por la banda del incisivo Koke, y tratando de sorprender al Sabadell en jugadas a balón parado.

En una primera ocasión Pablo Hernández envió el esférico a la barrera en un lanzamiento de falta en la frontal y, en un córner posterior, el centro de Koke fue rematado de cabeza por Mario Barco pero demasiado alto.

El equipo albinegro, que presionaba alto, tenía la posesión y era el que intentaba proponer aunque los de Pedro Munitis no perdían de vista en ningún momento a Néstor Querol, que acababa siendo una vez más su hombre más peligroso y superaba con mucha facilidad a Edu Luna. De hecho, a Álvaro Campos le sacó un fuerte remate al jugador grauero del Sabadell y con los puños un fuerte chut del también exalbinegro Muguruza.

De más a menos

Pasaban los minutos y el Castellón perdía fuerza. A Carles Salvador no se le veía nada cómodo jugando de espaldas al campo y los albinegros competían sin ese líder que es el castellonense en el centro del campo, careciendo de criterio y no pasando prácticamente del medio campo. Esa circunstancia hizo que las fuerzas se equilibraran y el partido se convirtiera en un intercambio de toques, sin peligro, que invitaba a que el marcador del feudo castellonense no se moviera.

Sin embargo, Néstor aún no había sacado el comodín que siempre saca cuando se enfrenta al Castellón y lo empleó al filo del descanso, en una jugada con Yac Diori que acabó en una caída del grauero en el área y el correspondiente penalti. Un lanzamiento que transformó Jacobo González en el minuto 42 y que tuvo su réplica por parte del Castellón con un lanzamiento al travesaño de SalvaRuiz con el que se dio por finalizado el primer tiempo.

Tras el descanso imperó la lógica y Escobar hizo un cambio táctico, colocando a Carles Salvador donde tocaba. Aunque el castellonense recuperó su vitola de líder, los orelluts seguían sin reaccionar sobre el verde de Castalia y el Sabadell parecía jugar casi más como local que los propios albinegros aunque empleando las malas artes de perder continuamente el tiempo con el fin de que el crono continuara su curso y se llegara pronto al final.

Escobar quiso ir a por el partido sacando a Cubillas para disponer de dos delanteros, pero la sustitución de Koke --que había recibido un fuerte golpe-- por Carrillo le hizo perder profundidad al Castellón y no llegaban balones en condiciones para ser rematados. Mientras tanto, Néstor y Jacobo seguían haciendo de las suyas, poniendo en aprietos a la zaga castellonense y obligando a intervenir a Álvaro Campos en varias jugadas. Al final, hasta el meta valenciano subió a rematar una última jugada del Castellón, pero la derrota acabó siendo una realidad.