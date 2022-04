Entrevista | Aarón Romero relata su sueño de jugar en el CD Castellón

Cuando eres socio del club de tu ciudad y de tus amores durante 16 años, cuando llevas 13 en su cantera, tres entrenando con el primer equipo y ya con 22 años te ves jugando en Castalia con esa camiseta en Primera RFEF... podría decirse que has visto realizado tu sueño. Algo similar es lo que está viviendo y experimentando en sus carnes Aarón Romero Catalán (Castelló, 15-06-1999), futbolista formado en la cantera del CD Castellón y que el pasado verano se ganó a pulso una plaza en el primer equipo orellut.

Un lateral izquierdo ofensivo que el pasado ejercicio marcó el gol del ansiado ascenso del Castellón B a Tercera RFEF, que tiene una hermana de 17 años futbolista --juega en el Villarreal B de 1ª Nacional y en la Selección Valenciana-- y que luce el ‘5’ en el conjunto albinegro en homenaje a su idolatrado Carles Puyol.

Pese a su juventud y poco tiempo en el primer equipo, Aarón conoce muy bien la casa y sabe que para jugar en el CD Castellón no solo vale con ser bueno. Castalia exige, presiona y obliga, y este año más si cabe con la necesidad de un ascenso en el que el joven futbolista confía en poder lograr. El defensa o interior --ahí también lo utiliza Sergi Escobar-- pasa revista en Mediterráneo de su primera experiencia en la élite del fútbol.

-¡Cómo le ha cambiado la vida!

Ni que lo diga. Hace nada estaba en la grada animando y ahora estoy en el césped de Castalia defendiendo a mi equipo, al club del que soy desde pequeñito.

-¿Cambia mucho?

¡Hombre! Soy socio desde los 6 años, he estado en la cantera 13 temporadas y si no me coincidía porque jugaba, nunca me perdía un partido. Y me digo: «Ahora es a mí a quien le animan». No puedo ocultar que jugar en Castalia con el Castellón es un sueño realizado. Aunque esto es solo el principio y tengo los pies en el suelo.

-Irrumpió fuerte el pasado ejercicio con el gol del ascenso del filial. ¡Jugadón! ¿Cómo lo vivió?

-Fue algo increíble. El fútbol nos lo debía. Teníamos la espinita clavada del play-off de hace dos temporadas, donde fuimos eliminados por el Castellonense por penaltis y yo fui uno de los que falló un penalti. Por eso tras eliminar primero al Utiel, con un expulsado en contra en la ida y otro en la vuelta, superar al Buñol en la prórroga y con gol mío fue lo máximo. Pude resarcirme del fallo el año anterior y celebrar el ascenso.

-Hablando de fallos, ahora se ha consolidado en el primer equipo, donde los fallos se penalizan. ¿Tan exigente es Castalia?

-Para jugar en el Castellón hay que ser de otra pasta, no vale con tener más o menos nivel o calidad. Debes ser fuerte mentalmente, aislarte del entorno y de las múltiples opiniones, porque si no, te hundes. Yo por eso no sigo a las redes sociales, ni les hago caso. Hay que ser capaz de dejar todo eso al margen y levantarte cada vez que caes, porque somos humanos, jugamos cada semana y podemos fallar cada semana. Yo, por ejemplo, el día del Sevilla Atlético cometí un error. Lo acepté, lo analicé y a seguir. No puedes hundirte se fallas o te pitan. Hay que ser fuerte.

-Ha dicho pitos. Este año va menos público a Castalia. ¿Verdad?

-Sí, eso parece. Entre la pandemia, el descenso..., parece que esté dentro de la lógica. Pero les necesitamos. Necesitamos a nuestra afición, la que siempre está y nunca falla. El factor diferencial que tiene el Castellón con otros equipos es su afición, que lo sepan.

-¿Y qué le dice a la afición para que se enganche? ¿Habrá ‘play-off’?

-Sí, seguro. Si no pensara que vamos a jugar el play-off me tendrían que echar del equipo. Le digo a la gente que se anime, que esté con nosotros. Necesitamos que haya una comunión entre club, equipo y afición. Si todos vamos en la misma dirección lograremos pelear por los objetivos marcados, y el primero de ellos es terminar entre los cinco primeros.

¿Por qué está tan seguro de que jugaron el ‘play-off’?

Muy fácil, porque somos una piña. El vestuario está muy unido, la gente no se imagina hasta qué punto. Tenemos claro que la categoría está muy igualada y te puede ganar cualquiera. Pero nosotros podemos ganar también a cualquiera y no tememos a nadie. Si tenemos regularidad, somos un bloque y partimos de la portería a cero, cumpliremos los objetivos.

-¿Qué significaría ascender?

Si jugar en el Castellón me parece un sueño, imagínese ascender siendo jugador del primer equipo.

-La última. ¿Es verdad que tiene una hermana que va para crack?

Sí. Tengo una hermana futbolista, María Romero. Mediocentro del Villarreal B, de 1ª Nacional, que es como la Primera RFEF. Con solo 17 años es la más joven del filial del Villarreal y está con la Selección Valenciana sub-17. Seguro que será futbolista de nivel.