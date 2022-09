Esto no para. La pasada semana Athletic B y hoy Cornellà. La Primera Federación está que arde y el CD Castellón no se quiere descolgar de la parte alta de la tabla. Por equipo y presupuesto merece estar más arriba. Todo llegará. Esto no ha hecho más que comenzar y no hay que hacerse excesivo caso a la clasificación. Es lo más parecido a una carrera de larga distancia donde primará la regularidad.

Después de los dos primeros intentos fallidos, derrota ante el Barça Atlètic y empate frente al Atlético Baleares, se espera que a la tercera llegue la primera victoria lejos del Estadio Castalia. Está bien ser muy fuertes en casa, pero de vez en cuando es importante y casi necesario dar un golpe sobre la mesa en campo ajeno. El equipo de Rubén Torrecilla visita al penúltimo clasificado con el claro objetivo de sumar los tres puntos. Pronto se hará una primera selección de equipos punteros y el Castellón tiene que demostrar desde el minuto 1 que es uno de los más claros aspirantes para el ascenso directo o para disputar el 'play-off'. Con humildad se tendrá que soportar el cartel de equipo a batir, como sucederá con el Nàstic de Tarragona, el Intercity o el Alcoyano si es que lo que se ha publicado esta semana de que está tieso, económicamente hablando, y que si no le inyectan dinero en un par de meses estará en números rojos antes de Navidad. Rival necesitado Vaya por delante de que por muy favorito que sea un equipo, en este caso el Castellón, nadie le va a regalar nada. Que todo le va a costar mucho, sangre, sudor y lágrimas. El Cornellà es un equipo peleón, rocoso y duro de pelar. En su campo habitual, el Nou Estadi, posiblemente resultaría más complejo todo, por el terreno de juego de césped artificial y dimensiones mucho más reducidas. Ahora en un campo grande como Castalia de césped natural el equipo de la capital de la Plana podría tener muchas más opciones de salir victorioso de este escenario, el RCDE Stadium. Para eso el Castellón tiene que ser un equipo intenso, bien armado atrás, porque delante suele ser letal. Dos bajas y una alta Para este partido ni estará el central Óscar Gil, que ante el filial del Athletic vio doble amarilla y ha sido suspendido por un partido. Su sustituto, que tendía que haber sido Yac Diori, éste se encuentra con su selección de Níger disputando partidos amistosos. Así que el vallero Cristian Galas apunta a ser su sustituto. Y como regresa el sancionado Raúl Sánchez, éste recuperará el puesto en el carril diestro. El Cornellà sólo cuenta con las bajas de los lesionados Tavares y Carlos Blanco.