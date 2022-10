Rubén Torrecilla presume de fondo de armario... en el Castellón

Dicho y hecho. Rubén Torrecilla ya avanzó, en la previa del Castellón-Osasuna Promesas, que iba a comenzar las rotaciones «poco a poco». Apenas fue un cambio, de salida, frente al filial pamplonica (Fabrício dos Santos en lugar de Kialy Abdoul Koné), pero se notó. Al igual que la salida de Giorgi Kochorashvili, que puede ser el siguiente en tomar el testigo en la medular. El extremeño tiene un fondo de armario para lucir.

Esta semana, por vez primera en el primer mes y medio de competición, Torrecilla no tenía bajas. El técnico sigue dando continuidad a un bloque muy definido: siete jugadores han sido titulares siempre, y otros dos, de no haber sido expulsados, bien podrían haber aumentado esa cifra. Los cambios tácticos del placentino se han limitado al relevo en la portería y a esa reciente modificación en el extremo izquierdo, aunque ya ha ido dejando mensajes, tanto a nivel de vestuario como también en público, de que todos tendrán su oportunidad para llegar con un reparto equilibrado de minutos «a los dos últimos meses», hasta el 28 de mayo, con el bonus de esas dos semana adicionales, si los albinegros disputan los play-off de ascenso, que recuperan su formato esencial: eliminatorias a doble partido y ya no en sede única.

Con todo, Torrecilla ha alineado a 23 de sus 25 futbolistas (Aarón Romero y Jorge Fernández aún están por estrenarse), aunque 11 de ellos están por debajo del 50% de los minutos y nueve no contabilizan, en total, ni un partido completo. El Castellón es, por lo tanto, de los equipos que menos han cambiado, avalado por los resultados pero también por esa ausencia de contratiempos.

El panorama, despejado

Una gestión de vestuario bien definida por la que apuesta el placentino, sin una Copa del Rey (ni tampoco Copa RFEF) con la que haber conjugado esfuerzos y haber rodado más a los menos utilizados. Y con una competición limitada a un encuentro por semana (ya sin la amenaza tan seria del covid-19), a excepción de la jornada intersemanal (7 de diciembre), en medio de un desplazamiento a Alicante y otro a Calahorra, para compensar el parón del 12 y 13 de noviembre por razones coperas.