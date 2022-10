El Amorebieta, próximo rival del Castellón: el último milagro del fútbol romántico

El fútbol del presente está cada vez más mercantilizado, lejos de ese halo romántico que siempre le ha acompañado. Pero, de vez en cuando, surge algún equipo modesto empeñado en revelarse contra todo y contra todos, capaz de protagonizar gestas que, por su capacidad, no le corresponde. El Amorebieta, que el domingo visita el Estadio Castalia, es una buena prueba de ello.

El fútbol vasco está trufado de clubs tradicionales, más allá de Real Sociedad, Athletic Club o Alavés. Eibar, Sestao, Barakaldo, Real Unión... El Amore, de una localidad famosa por su importante cros y con una población muy similar a la de Benicàssim (rozando los 20.000), no era uno de ellos: hasta 2011 nunca había pasado de Tercera, dando la campanada en mayo del 2021, al ascender en casa de un Badajoz al que le valía el empate. Una plantilla formada íntegramente por futbolistas vascos que practicaba un fútbol rudimentario pero pragmático (el clásico norteño), con una plantilla con sueldos de mileuristas (y, en muchos casos, con jugadores que combinaban el fútbol con otra actividad labora) y un presupuesto inferior a los 700.000 euros.

No obstante, sus armas no fueron suficientes para aguantar en el fútbol profesional. Además, sin poder jugar en su campo (Urritxe, con un aforo de poco más de 1.300 espectadores) por las imposiciones de LaLiga (tuvo que mudarse a Lezama), quedó demasiado expuesto y su carácter guerrillero no le bastó para mantenerse.

El Amorebieta hizo borrón y cuenta nueva... aunque no del todo. Renovó su confianza en Haritz Mujika, que en marzo había relevado en el banquillo al artífice del ascenso (Iñigo Velez), aunque la plantilla es toda nueva con 19 incorporaciones, rompiendo con su política de fichajes de futbolistas del País Vasco y zonas limítrofes, como el valenciano Toni Herrero, el andaluz Antonio Jesús Cantón (cedido por el Villarreal B) y hasta el venezolano Jorge Luis Yriarte o el ghanés Kwasi Sibo.

Con todo, mantiene su esencia y la apuesta por un estilo rocoso. Un fútbol que no permite un solo respiro a su oponente.