La opinión de José Luis Lizarraga / ¿Cuánto ha invertido el mecenas Bob Voulgarias en el CD Castellón?

La centralización y venta conjunta de los derechos televisivos en el denominado fútbol profesional (Primera y Segunda División), junto al control financiero que ejerce LaLiga sobre sus clubs, ha logrado frenar, al menos, los números rojos del fútbol español en sus dos primeras categorías. Bueno, alguno se reirán con las alarmantes cifras de entidades como el FC Barcelona, que han endeudado sus ingresos de futuro para continuar peleando en lo más alto. Pero LaLiga depende mucho cara al exterior de sus dos grandes referentes como son el Madrid y el Barça y Tebas casi debe mirar hacia otro lado para no devaluar el producto. En el escalafón inferior se han intentado varias remodelaciones para dar más valor a las competiciones.

La última de la Federación, con la reestructuración de la Segunda B, pretendía lograr más ingresos de televisión con una presunta revalorización de una categoría con varios históricos como el CD Castellón, Deportivo o Hércules. Un fracaso más porque los clubs siguen aumentando sus deudas y las cuentas no cuadran en ninguno de los casos. Todos quieren escalar al siguiente peldaño de la pirámide del fútbol para asegurarse un mínimo de seis millones de euros en televisión. La Primera Federación exige un modelo que es profesional, con estructuras, por mínimas que sean, con un elevado coste. Y todos saben que los ingresos por ticketing de los clubs en Primera FEF no son suficientes.

Vicente Montesinos acabó asfixiado económicamente porque con los ingresos corrientes no se podía hacer frente a los gastos ordinarios. Y un año antes de lograr la venta de sus acciones ya estaba buscando la solución financiera. Y la encontró haciendo un enorme ejercicio de responsabilidad social con el club, al margen de no poder continuar sosteniendo los números rojos. El anterior presidente reconocía que cada año el agujero rondaba el millón de euros. Con los abonos no se llegaba ni al 40% a pesar de la gran masa social y la identificación de la ciudad con el Castellón.

La venta de Montesinos a Bob

Lo que Voulgaris le pagó a Montesinos por sus acciones forma parte de la privacidad de una negociación, pero rondará entre 2,5 y 3,0 millones, como mínimo, porque ya el expresidente abonó 2,3 millones a José Miguel Garrido. El empresario canadiense sabía que iba a asumir el papel de nuevo mecenas del CD Castellón. Bob no ha dado pistas al respecto, pero es el mecanismo de las Sociedades anónimas para normalizar la situación económica es la ampliación de capital y lo tendrá que ejecutar en la próxima junta general de accionistas. Montesinos paralizó la que estaba en marcha por motivos obvios: su idea era vender.

¿Cuánto le costará a Voulgarias el primer año?

¿Cuánto le puede costar a Bob Voulgaris su primer año? Apunten que entre 1,5 y 2,0 millones, entre otras cuestiones porque el club necesitaba cash urgente. No es un gasto que asume Bob, sino una inversión necesaria para profesionalizar la entidad y aspirar a todo.

Y serán más millones. Eso seguro, porque entre sus proyectos está la compra de terrenos para construir la futura Ciudad Deportiva, una vez desestimado el alquiler de instalaciones ya en funcionamiento o la compra de las mismas. El Castellón tiene ahora un mecenas, que aspira a que su club sea autosuficiente en unos años y para ello debe poner dinero. Es la gran diferencia entre inversión y gasto. Claro, para ello hay que tener pulmón económico pero también muy claras las ideas. Bob, de momento, parece tenerlas. Pero pasito a pasito. Cuidemos al mecenas. PPO.