La previa | El Castellón apela a la ‘caldera’ de Castalia para frenar al líder Eldense

El Castellón-Eldense de hoy es algo más que un partido. Es un duelo de gallitos muy interesante. No tiene el dramatismo de una final a vida o muerte porque, pase lo que pase esta tarde, mañana saldrá el sol para todos y por delante quedarán dieciséis encuentros muy emocionantes. Es verdad que si gana la escuadra castellonense quedará todo comprimido a un punto, mientras que en caso de vencer los alicantinos se distanciarían hasta los siete puntos, más el golaveraje. Eso obligaría a los jugadores de Albert Rudé a hacer una segunda vuelta prácticamente perfecta y con poco margen para el error.

Tanto los dirigentes de la entidad como los futbolistas de la escuadra albinegra han pedido en los últimos días intentar llenar el Estadio Castalia. No será fácil, pero tampoco la empresa es imposible porque esos orelluts que esta campaña 2022/23 aún no se han dejado ver por el feudo castellonenses igual se hacen la idea y se plantan en el campo. Hay que recordar que el partido con mejor asistencia de aficionados fue frente al Real Murcia (1-0) el pasado 26 de noviembre con 9.613 aficionados y, según datos oficiales del club, la entidad cuenta con 12.854 socios. Hay más de tres mil que no acuden a los partidos y hay que ponerle remedio.

Con todo, el feudo castellonense vestirá sus mejores galas para animar y llevar en volandas a un conjunto orellut que necesita los puntos y el aliento de sus aficionados para no fallar. Y es que, visto lo visto, el principal objetivo no es otro que quedar primero de grupo para así lograr el ascenso directo al fútbol profesional sin tener que pasar por el purgatorio de los insufribles play-offs de ascenso.

El visitante de Castalia es un equipo que si está ahí arriba es por méritos propios. Eso sí, como visitante ha ganado cuatro partidos (Athletic B, Osasuna B, Sabadell y Real Unión de Irún), y perdió el mismo número (Barça Atlètic, La Nucía, Atlético Baleares y Real Sociedad B), por dos empates frente al Alcoyano y el Intercity. Es decir, es el quinto mejor visitante, mientras que el Castellón es el segundo mejor local (sólo superado por el propio Eldense).

Casi Todos disponibles

En un principio los dos equipos tendrán disponibles a todos sus futbolistas. En este fútbol actual donde se silencia todo, no se puede ir a ver los entrenamientos y no se informa del estado físico de los jugadores sólo es posible saber si hay bajas por sanción porque los castigos se hacen públicos. Así, todo apunta a que los dos entrenadores podrán dar cancha de inicio a sus onces de gala. Puede ser que regresen Pablo Hernández, Koné y Salva Ruiz, aunque Albert Rudé podría presentar un once muy parecido al que empató en La Nucía. El que no estará es el neerlandés Roland Bass porque aún no se le ha podido tramitar la ficha.