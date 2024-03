CD Castellón | La historia del 'Elijo Creer'

El albinegrismo ha vivido un fin de semana casi perfecto, con la victoria del Castellón en Castalia y los pinchazos de sus principales perseguidores en la tabla, pero apenas dos semanas atrás sintió que el cielo se desplomaba sobre sus cabezas. El duelo directo entre el líder Castellón y el aspirante Córdoba dio un vuelco estruendoso en el tiempo de descuento. El resultado pasó del 2-1 al 2-3 en Castalia, en un golpe tremendo. Entonces, en una encrucijada clave de la temporada, entre la fe y el lamento, un aficionado llamado Javier Hernández eligió creer. Así lo tuiteó y pronto vio que no era el único, que no estaba solo. El apunte tuitero se convirtió a toda velocidad en un inspirador lema oficial. Esta es la historia.

«Nació el domingo por la noche, cuando ya había asimilado la derrota del sábado contra el Córdoba», explica Javier a Mediterráneo. «Por lo menos en mi entorno, había pegado bastante fuerte, sobre todo por cómo había sido, encajando dos goles en los últimos minutos, habiendo marcado el gol que te daba la victoria en el minuto 85, contra un rival que podías dejar lejos y de repente veías a solo tres puntos... y que encima lo celebran en tu propio campo como si hubiesen logrado el ascenso. En mi grupo de amigos y tal, pues dolió bastante», argumenta.

«Entonces pensé qué podía hacer yo para unir sobre todo a Twitter Castellón. No sabía qué hacer en concreto, en un principio, hasta que el lunes en el gimnasio se me ocurrió lo de Elijo Creer», añade. ¿Qué le inspiró? «Un poco lo que está haciendo del Deportivo de la Coruña, con el emoji de la piña, pero tampoco sabría decirte. Me pareció pegadizo lo del Elijo Creer, una frase clara y corta», indica.

El tuit original se publicó el 18 de marzo a las 12.59 horas («Pasando página ya, pensando en Madrid. Quedan 10 finales, 10 partidos donde dejarse la vida @cdcastellon Por eso yo #elijocreer). Incluye una foto de la imponente espalda del defensa Borja Granero y un corte de la película Conan. «No la he visto ni sé cómo acaba --sorprende Javi-- pero me pareció emotivo, una conversación padre e hijo, un poco de épica».

Un éxito instantáneo

El caso es el que el lema caló enseguida en Twitter (ahora llamado X), pero no se quedó ahí. «Jamás pensé que fuera a trascender más allá», admite Javier, pero así ha sido. El propio club, de la mano de las áreas de Comunicación y Marketing, con Marc Guidotti e Iván Catalán al quite, («que están creando una comunidad maravillosa»), lo utilizó en sus mensajes en las redes sociales y en la cartelería oficial de los partidos. Exjugadores como el capitán David Cubillas se unieron a la causa. E incluso aficionados se dejaron ver en Valdebebas, en la salida del Castellón al feudo del Real Madrid Castilla, con pancartas que seguían el mensaje.

La bola ha crecido día a día alimentada por los buenos resultados. El Castellón de Schreuder se ha repuesto de la desdicha sufrida ante el Córdoba con dos victorias consecutivas, consolidando el liderato. Ahora es más fácil creer, pero el lema de Javier Hernández, que también se ofrece como mediapuntita zurdo por si algún día no puede jugar Israel Suero, servirá igualmente si vuelven los momentos complicados. «Estoy un poco abrumado, pero me parece genial que todo el mundo lo haya abrazado y lo esté compartiendo», comenta. «Por mí, perfecto, que se quede el lema hasta que consigamos el ascenso».