Con más de 10 años de recorrido, la empresa cerámica de Onda, Prissmacer Cerámica se ha convertido en un referente en el sector del diseño, producción y exportación de materiales cerámicos alrededor de todo el mundo. Sus colecciones marcadas por el diseño y la última tecnología, una vez más, demuestran la capacidad de Prissmacer para crear materiales con las últimas tendencias al alcance de todos.

Consigna diferencial

Durante los últimos años, la firma de la doble "S" ha dado un giro a toda su comunicación, gracias a su claim, Made with love, presente en todas las acciones que realiza la marca. Un ejemplo de ello son sus oficinas, que desde 2019 visten con una fachada ventilada de cerámica color rosa, o la reciente transformación de la antigua fábrica Cottocer, en Prissmacer Cerámica, y que gracias a la inversión en mejoras estéticas y modernización de instalaciones del grupo industrial castellonense Pamesa, lucen el nombre y colores de la empresa, visibles desde la carretera de Onda. En palabras del gerente de Prissmacer, Salvador Moros: "Made with love se trata de un lema, una consigna, una forma de actuar, es algo que tenemos inherente dentro de nuestro día a día. Es un compromiso de todos los que formamos Prissmacer, donde buscamos el bienestar general antes que el particular".

Un tono de comunicación y una razón de ser que diferencia a la marca perteneciente al Grupo Pamesa del resto de empresas del sector, demostrando su cercanía y esfuerzo constante por satisfacer las necesidades de sus clientes.

Novedades

Esta búsqueda del "hecho con amor" también se refleja en sus novedades. Cerámica que se adapta a cada estilo decorativo y que aporta unas ventajas antibacterianas y antivirucidas. Series que se inspiran en elementos de la naturaleza y que consiguen de forma realista, gracias a la última tecnología productiva, simular mármol brillante, madera, microcemento o piedra, entre otros, así como texturas únicas que dotan de personalidad a cada espacio. Novedades como Antic, Sena, Garbi, Dolomita o Calacatta Blue amplían la gran variedad de producto de la marca.

La trayectoria de la empresa ha estado en continua expansión, motivada también por la ampliación de hornos y la inversión en tecnología del Grupo Pamesa, que con el buen hacer de Prissmacer se traduce en un incremento de ventas de casi el 43% en 2020.