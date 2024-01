Madrid concentra el poder político, y muchas reivindicaciones no se conocen en el conjunto de España si antes no pasan por la capital. Uno de los ejemplos son las diferentes actividades realizadas en los últimos tiempos en la defensa del corredor mediterráneo. Por este motivo, la cerámica de Castellón ha presentado en la sede nacional de la CEOE el Manifiesto en defensa de los sectores productivos de Castellón, un texto creado a mediados del 2023 para advertir a las administraciones de la necesidad de tomar medidas para que el motor económico de la provincia no se pare, con el efecto en el resto de sectores y el empleo.