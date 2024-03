Convenio de la cerámica: los sindicatos convocan dos días nuevos de huelga y abren la puerta a un paro indefinido

Los delegados sindicales de UGT y CCOO en el sector de la cerámica se han reunido esta mañana en Castelló para poner encima de la mesa las nuevas medidas de presión ante la parálisis de las negociaciones en el convenio del sector, que está pendiente de renovación desde el 1 de enero del 2023.

Después de las huelgas desarrolladas los días 28 de febrero y 1 de marzo, las primeras que se realizaban en una década, y ante el fracaso de la reunión entre la patronal Ascer y los sindicatos del 27 de febrero, ya se han convocado dos nuevas jornadas de paro. Serán los días 5 y 9 de abril. El responsable de Hábitat de CCOO en Castellón, Jordi Riera, añadió que la jornada del 9 de abril culminará "con una gran manifestación con la ciudadanía, que será a las 19.00 horas, para seguir reivindicando aquellas cuestiones que iniciamos en su día".

Inicio de la manifestación. / KMY ROS

Más acciones

No son estas las únicas medidas que plantean los representantes de los trabajadores, porque abren la puerta a que los paros lleguen a ser indefinidos si no hay avances. Jordi Riera no lo dijo por su nombre. "Cada vez estamos más cerca de planteamientos de huelgas más potentes, o de muchos más días en el siguiente mes". En cambio, el responsable de Industria de UGT, Antonio Durán fue más explícito: "Nuestra asamblea nos ha mandatado que hablemos con CCOO, porque entienden que la huelga tiene que ser ya indefinida".

Añadió que habrá una reunión conjunta entre UGT y CCOO (la reunión de hoy se ha realizado de forma coordinada, pero por separado) para analizar este endurecimiento de las protestas.

Previamente, se celebrará la mediación en el Tribunal de Arbitraje Laboral, que en las anteriores convocatorias de huelga no llegó a acuerdos entre las partes.

La protesta, ante la puerta de la sede de Ascer. / Gabriel Utiel

Peticiones

El origen de este enfrentamiento está en las distancias que mantienen Ascer y los sindicatos sobre las mejoras salariales y las condiciones laborales. Desde los sindicatos entienden que se debe aplicar el marco estatal de negociación colectiva (AENC), que establece una subida del 4% para el 2023, del 3% para el 2024 y de otro 3% en el 2025. La subida que proponía Ascer era del 2,5% en el 2023, del 2% en el 2024 y de un 1,5% en el 2025.

En la víspera de la huelga del día 28 de febrero se hizo una reunión a solicitud de Ascer, en la que se subió la oferta a un 3,1% para el 2023, de modo que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Por contra, el ofrecimiento era solo para ese año 2023. Según Ascer, están a la espera de conocer el impacto que supondrá la reducción de las jornadas laborales para tenerlo en cuenta en los siguientes años. Algo que no aceptó UGT, que se levantó de la mesa de la negociación, pese a que CCOO estaba dispuesto a seguir debatiendo cara a lograr un acercamiento entre todas las partes.

Manifestación

Tras el encuentro de los delegados se ha hecho una nueva manifestación por las calles de Castelló, que partió desde la plaza de Les Aules y acabó en la sede de Ascer. Por el momento, no está previsto que haya nuevas reuniones para tratar de desbloquear este conflicto.