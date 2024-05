La crónica | El Bisontes Castellón certifica su descenso

Pues ya es oficial. Bisontes Castellón, tras perder en la pista del Leganés, certificó su descenso de categoría a falta de una jornada para que concluya el presente curso liguero 2023/24. Una temporada muy irregular empezó a dar pie hace muchos meses a un final así de trágico para uno de los clubes más históricos del fútbol sala español. Hubo un atisbo de reacción, pero no fue posible reconducir la situación y el conjunto castellonense la próxima temporada militará en la tercera categoría del fútbol sala español, una categoría en la que ya estuvo jugando por última vez la campaña 2016/17. Luego se celebró el ascenso a plata, y la ilusión volvió a afición de la capital con su remozado equipo.

Este sábado se disputaba una final a vida o muerte, a cara o cruz, a ganar y jugárselo todo a un milagro en la última jornada. Se perdió en el pabellón La Fortuna de Leganés, ante el titular de esta gran ciudad madrileña (6-0) y se puso punto final a los partidos lejos de casa. Quedará el del próximo fin de semana ante la afición castellonense para despedirse. No hubo opción en Leganés porque los locales se adelantaron muy pronto en el marcador, cogieron distancia, no se les supo frenar bien y al final goleada. Nueva derrota que ahora no deja lugar a la duda. El descenso es matemático.

Uno de los grandes

Este histórico club pierde la categoría de plata después de siete campañas intentando recuperar el prestigio de un club castellonense que fue de los impulsores y participantes de la primera gran liga de la Primera División de fútbol sala nacional. Ahora se consume el tercer descenso en toda la historia de esta prestigiosa entidad. El primero fue de Primera División a Segunda, a la conclusión de la temporada 2010/11. El segundo la 2012/13 a Segunda División B, o mismo que ahora. Once años después se regresa a la división de bronce del fútbol sala español.

El sábado, despedida

Queda una jornada. La del próximo sábado contra el Sala 10 Zaragoza en el Ciutat de Castelló (18.00 horas), pero de poco o de nada servirá para los castellonenses. Para despedirse de la temporada. Y, a todo ello, empezar un nuevo proyecto capa de ilusionar a una afición al fútbol sala que la hay en Castellón y su provincia, pero necesita de un proyecto sólido y que vuelvan a reenganchar a esa masa social a la que le apasiona este deporte de sala, que la hay y mucha y muy entendida en la capital.